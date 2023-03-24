法律界：港交所新上市制度　料吸引東南亞及中東創新科企

她認為，新上市規則對聯交所和特專科技公司來講是一個里程碑，並將拓寬未盈利、甚至未實現收入的公司的融資渠道，為其研發提供資金，並開闢一條商業化途徑。

她指出，該上市新規獨特之處在於，借鑑了上交所科創板所涵蓋的範圍，這對許多中國專業科技公司具有吸引力。香港的另一個優勢是，港交所滬港通計劃下從中國內地引入的資金及流動性，將吸引更多企業來港上市。另外，港交所放寬市值門檻和資深獨立投資者的標準，對更多公司而言更具吸引力，尤其是潛在或新興的獨角獸及準獨角獸公司，同時能確保對投資者的保護。舉例指，未商業化科技公司的新市值門檻是100億港元，相當於一家獨角獸公司的企業估值。

她指出，新規則將充分發揮香港優勢，包括「超級聯繫人」角色、法律框架穩健等，相信在尚未有盈利或收入的生物科技公司上市制度下，新機制也會成為一個非常有吸引力的制度，並進一步刺激本港資本市場的流動性，及建立更具國際競爭力的交易所。