港交所伍潔鏇：料數月有首批特專科企循新規上市

新機制的上市市值門檻及研發開支比例等，均較諮詢文件提出的建議更寬鬆。已商業化公司的市值要求由80億元降至60億元；未商業化公司市值下限要求為100億元，較諮詢文件的建議低50億元。她強調，機制的設立已平衡投資者保障及市場競爭力，降低門檻是基於與整個市場溝通所得出的結果。對市場保護而言，不是只有市值門檻，也包括資深投資者早期投資、禁售期等要求。

夏保羅指出，新科技行業廣泛，而且發展快速，無水晶球預測新科技出現，因此聯交所歡迎非特專科技行業名單的申請，但強調會按個別申請進行分析及審批，且要符合相關要求，以確保合規。

被問到會否擔憂新機制的反應不似預期，伍潔鏇指，市場對特專科技上市機制興趣大，加上特專科技是正在增長的行業，故對新上市機制具有信心。

另外，特專科技未有如生物科技行業設立專家諮詢小組，但她指出，在審批時，若有困難或疑問，會尋求專家協助，無論是學術研究或行業發展。