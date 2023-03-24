招行不良貸款按年增14%至580億人幣 與內房有關

截至去年底，集團個人住房貸款不良貸款餘額49.04億元，按年上升28.34%，不良率由0.28%升至0.35%，房地產業公司貸款不良餘額153.48億元，按年上升1.71倍，不良率由1.41%飆至4.08%。

集團稱，將繼續貫徹執行國家房地產行業相關政策，支持樓市健康發展，同時加強房地產風險，同時加強房地產風險形勢前瞻性預判，合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，加強項目風險監測分析，嚴格執行房地產貸款投貸後管理要求，根據具體項目風險情況逐筆充分計提撥備。展望2023年，在相關利好政策的支持下，預計房地產企業流動性緊張情況將有所緩解，集團房地產領域資產質量總體可控。

招商銀行又說，去年底，公司房地產業貸款客戶和區域結構保持良好，其中，高信用評級客戶貸款餘額佔比近八成；從項目區域看，公司85%以上的房地產開發貸款餘額分布在一、二線城市城區。