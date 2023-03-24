招行不良貸款按年增14%至580億人幣 與內房有關
2023年03月24日 19:37
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
招商銀行(03968)表示，受經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響，截至去年底，集團不良貸款餘額580.04億元人民幣(下同)，按年增加71.42億元或14.04%，不良貸款率0.96%，按年上升0.05個百分點；關注貸款餘額734.70億元，按年增加268.61億元或57.63%，關注貸款率1.21%，按年上升0.37個百分點。
截至去年底，集團個人住房貸款不良貸款餘額49.04億元，按年上升28.34%，不良率由0.28%升至0.35%，房地產業公司貸款不良餘額153.48億元，按年上升1.71倍，不良率由1.41%飆至4.08%。
集團稱，將繼續貫徹執行國家房地產行業相關政策，支持樓市健康發展，同時加強房地產風險，同時加強房地產風險形勢前瞻性預判，合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，加強項目風險監測分析，嚴格執行房地產貸款投貸後管理要求，根據具體項目風險情況逐筆充分計提撥備。展望2023年，在相關利好政策的支持下，預計房地產企業流動性緊張情況將有所緩解，集團房地產領域資產質量總體可控。
招商銀行又說，去年底，公司房地產業貸款客戶和區域結構保持良好，其中，高信用評級客戶貸款餘額佔比近八成；從項目區域看，公司85%以上的房地產開發貸款餘額分布在一、二線城市城區。