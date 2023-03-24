港通去年虧損擴8倍　末期息照舊24仙

跟西隧同屬港通聯營公司的ACE Season Investment Limited，期內港通所佔虧損1.22億元，按年盈轉虧，主要是由於年內錄得其非上市股本證券的公允價值虧損所致。

該企提到，西隧的專營權將於今年8月1日屆滿，擁有權屆時將歸屬於政府，西隧公司對集團的貢獻將於2023年大幅減少。

另外，為把握智慧城市措施的業務機會，快易通(Autotoll)已完成擴充針對智慧城市服務方案的技術能力。管理層將關注智慧城市之發展，並致力把握更多智慧範疇(包括智慧出行、智慧物流、智慧生活及智慧環境)中的機遇，亦竭力將業務由香港擴展至大灣區。

持有70%權益的Alpha Hero集團經營香港駕駛學院。儘管去年上半年爆發第5波疫情，導致運輸署一度暫停所有駕駛考試服務，但其收入及溢利貢獻於年內均有所增加，主要由於對摩托車手的需求增加，而引致電單車駕駛培訓課程的收入增加。非電單車駕駛培訓課程的收入亦與去年持平，預計駕駛培訓市場今年會好於往年。

然而，由於私家車及輕型卡車培訓的價格競爭依然激烈，AH集團的經營環境未可樂觀，將繼續採取積極的營銷策略，並不斷努力進行市場細分和滲透，以保持市場領先地位。