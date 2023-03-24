分支家庭臨時追價10萬購藍澄灣　全因業主心雄

二手盤買少見少，個別準買家追價入市。青衣藍澄灣單位，原業主臨場反價10萬元，同區分支家庭客照追價至560萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座極高層C室，屬套三房加工人房間隔，望小西灣運動場及鯉魚門全海景，實用面積約751方呎，成交價達1,382.5萬元，呎價約18,409元，再創屋苑近月呎價新高，新買家為外區客。

●美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島5座極高層G室，實用面積約610方呎，套兩房連儲物房間隔，獲同區換樓客以約920萬元市價承接，呎價約15,082元，原業主於1996年3月以約315萬元購入，轉手帳面獲利約597萬元，物業升值約1.9倍。

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九龍區

●利嘉閣鍾偉民稱，觀塘凱滙2座高層L室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望內園景，近日獲買家洽購，買賣雙方議價後，最終以約998萬元成交，呎價約18,481元，原業主2018年以約1,009.3萬元一手買入，持貨約5年帳面虧損約11.3萬元離場。

●美聯李志雄表示，牛池灣曉暉花園2座中層G室，實用面積約464方呎，兩房間隔，以658萬元易手，呎價約14,181元，原業主於2017年3月以600萬元購入，持貨約6年帳面獲利58萬元，單位升值約一成。

●中原麥少基指，何文田樂園低層A室，實用面積約992方呎，套三房間隔，另設工人房，享市景，以1,130萬元連車位易手，呎價約11,391元，原業主於2013年4月以918萬元連車位購入，持貨近10年帳面獲利212萬元，單位期內升值約23%。

●香港置業馬漢偉稱，西南九龍匯璽1B座低層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原業主以約1,030萬元放盤約5個月後，減價後以1,005萬元成交，呎價約22,737元，較市價略低，原業主於2017年4月以約952萬元購入，持貨約6年帳賺約53萬元。

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新界區

●利嘉閣朱偉雄指，青衣藍澄灣6座中低層H室，實用面積約451方呎，去年12月開價588萬元，獲同區分支家庭洽購，議價至560萬元打算沽貨，原業主臨場反價10萬元，終售570萬元，呎價約12,639元，原業主2005年7月以202萬元購入，帳面賺368萬元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣區3月錄約57宗二手買賣，居屋青俊苑A座低層10室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場以449萬元成交，呎價約10,251元，原業主2017年以246萬元買入，持貨約6年帳面獲利約203萬元，期內升值約83%。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣翠怡花園4座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，開價約545萬元放售，吸引買家洽購，議價後僅略減約7萬元，以538萬元成交，呎價約14,740元，屋苑現時有約30個放盤，入場費由500萬元起。

●美聯姚偉明稱，荃灣爵悅庭東爵軒低層H室，實用面積約384方呎，一房間隔，新買家屬區內首置客，議價後終以560萬元成交，呎價約14,583元，原業主於2012年以320萬元購入，持貨近11年帳面獲利240萬元，期內物業升值約75%。

●美聯何振榮表示，荃灣海之戀．愛炫美1座低層D室，實用面積約777方呎，套三房連工人房間隔，擁海景，新買家為區內家庭客，原業主開價1,680萬元，議價80萬元，終以1,600萬元成交，呎價約20,592元。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋龍門居12座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內白居二中籤者，見單位附設裝修，加上擁屯門河景，屋苑又鄰近家人，方便照應，於未補價第二市場以326.8萬元購入自用，呎價約7,582元。

●祥益陳秀春指，屯門居屋新圍苑D座低層5室，實用面積約554方呎，兩房間隔，新買家為區內客，為鄰近家人，方便照應，加上考慮到原業主累減15萬元，決定在已補價自由市場以435萬元購入上址上車，呎價約7,852元。

●中原何家樂表示，天水圍居屋天盛苑B座中層13室，實用面積約539方呎，兩房間隔，開價470萬元，白居二上車客議價後以462萬元承接，呎價約8,571元，單位附帶企理裝修，可即買即住。

●美聯何勝康指，元朗Grand YOHO第1座中層A室，實用面積約498方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見市場已轉旺，認為低谷期已過，以796.5萬元購入單位，呎價約15,994元，原業主於2016年以約655.4萬元購入，持貨逾6年帳面獲利約141.1萬元。

●中原劉德興稱，粉嶺名都1座中層F室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤時開價約480萬元，議價後以466萬元易手，呎價約11,679元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田濱景花園1座高層H室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望河景，原先叫價650萬元，放盤約兩星期，減22萬至628萬元沽出，呎價約15,939元。

●中原許秋偉透露，火炭駿景園3月暫錄約7宗買賣，屋苑6座中層D室，實用面積約1,041方呎，望山景，套三房間隔，開價約1,430萬元，議價後以1,390萬元沽出，呎價約13,353元，新買家為區內換樓客，購入單位自住。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田欣廷軒3座高層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤半年，原先叫價750萬元，累減30萬元，終以720萬元成交，減幅約4%，呎價約18,321元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區3月暫錄約116宗二手買賣，按月跌約26%，大圍盛薈1座南翼中層A室，實用面積約742方呎，套三房間隔，去年中放盤叫價約1,310萬元，議價後以1,205萬元易手，呎價約16,240元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區3月暫錄約80多宗二手買賣，其中嵐岸5座低層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以693萬元易手，呎價約13,250元，新買家為用家，原業主於2020年以735萬元購入，持貨3年帳蝕約42萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋福安花園2座低層D室，實用面積約568方呎，三房間隔，享海景，已補價自由市場原先叫價610萬元，放盤4個月，減40萬元，以570萬元成交，減幅約6.6%，呎價約10,035元。

●中原柯勇稱，將軍澳3月暫錄約221宗二手買賣，按月放慢約22%，日出康城領峯8座左翼高層A室，實用面積約678方呎，套三房間隔，以845萬元易手，呎價約12,463元，原業主於2010年1月以467萬元買入，持貨約13年帳面獲利378萬元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳新都城2期8座低層H室，實用面積約441方呎，兩房間隔，新近以698萬成交，呎價約15,828元，新買家為同區業主，對樓市具信心買樓作長線投資，屋苑現時約有80個放盤，入場費由630萬起。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑E座低層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，望園景，有裝修，去年8月於未補價第二市場放盤叫價518萬元，累減128萬元，減幅約24%，以390萬元售出，呎價約6,489元。

●世紀21將軍澳指，將軍澳公屋景林邨景棉樓高層6室，實用面積約443方呎，去年4月在未補價第二市場放盤叫價330萬元，累計減價92萬元沽出，減幅約27%，呎價約5,372元。

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