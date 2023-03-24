招行：內地屋主提前還貸料維持高位　與收入預期有關

招行解釋，居民受收入預期影響，傾向於降低負債、減少利息支出；存量與增量個人住房貸款間利率差擴大，以及居民理財等資產端預期收益率下降，導致個人住房貸款提前還款量明顯上升。

招行去年的淨利息收益率為2.4%，按年跌9點子，坦言在資產端的定價方面，受存量浮息貸款重定價和融資需求不足影響，貸款收益率下降，而市場利率在較長時間內低位運行，投資收益率有所下降；結構方面，受居民消費意願疲弱影響，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩。

展望今年，當前經濟持續恢復，穩增長政策效果顯現，市場信心和國內需求逐步回升，支撐淨利息收益率平穩運行的積極因素增多。不過，今年資產收益率仍面臨存量貸款重定價壓力。集團將積極採取措施，努力將淨利息收益率維持在行業內較優水平。