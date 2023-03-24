安樂工程去年純利銳減63%

該企2021年派末期息每股7.25仙，今次不派，惟以慶視集團成立45年為由宣派特別息每股4.5仙，實際上也是減少了派息。

該公司於去年11月與香港競爭事務委員會就解決法律訴訟訂立一項合作協議，一間附屬公司同意支付罰款1.5億元作為協議一部分，因此集團去年度就訴訟和解作出撥備1.5億元。

所謂法律訴訟，其實就是競爭事務委員會早前入稟競爭事務審裁處，向安樂工程和信興集團的實體，以及安樂高級工程師佘嘉偉和鄭潔純、信興高級經理關兆堅，展開法律程序。

案情指，安樂及信興本身互為競爭對手，卻在2015年12月14日至2019年12月4日期間提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。安樂兩名高級工程師與信興一名高級經理在回應香港空調工程項目的報價/招標邀請時頻密溝通。他們要求及同意提供掩護式標書，並分享敏感商業資料。

競委會認為有關行為嚴重違反競爭，調查期間審視近100萬份文件，他們所提供的空調工程服務構成影響，涉及的工程銷售總額約20億元。