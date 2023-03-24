小米料上半年手機銷售仍弱 造車進度符合預期
2023年03月24日 20:47
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去年全球智能手機出貨量跌約12%，小米集團(01810)管理層在電話會議中指出，主要受宏觀環境較大波動影響，包括海外市場高通脹、利率等，據今年的1至2月份表現，認為消費復甦仍需要時間，預測今年上半年手機銷售仍然較弱。面對複雜多變的環境，公司會強調穩健經營，以「規模與利潤並重」為策略，加強風險管控，亦會繼續提升產品能力，對今年表現保持樂觀。
早前有分析員估計小米庫存達12至16周，管理層澄清，有關資訊不準確，2021年行業預測2022年市場錄得增長，但整體情況有別，而公司在2021年與部分企業約定「在2022年庫存進來」，並按未來預期價格計算，而這些庫存可以在2023年穩妥地消化。
至於造車方面，管理層提到，造車進度合乎預期，沒有受到新能源汽車價格戰太大影響，維持2024年上半年正式量產的目標不變。由於距離發布新車仍有一段時，屆時定價會因應市場情況作出調整。
另外，人工智能(AI)、ChatGPT近期成為投資熱話，管理層指出，公司「很早已在AI模型方面有嘗試」，例如智能個人助理「小愛同學」已推出6年，在用戶互動體驗已累積一定經驗，未來會繼續擴大模型研究，引入更多大模型能力。