小米料上半年手機銷售仍弱　造車進度符合預期

早前有分析員估計小米庫存達12至16周，管理層澄清，有關資訊不準確，2021年行業預測2022年市場錄得增長，但整體情況有別，而公司在2021年與部分企業約定「在2022年庫存進來」，並按未來預期價格計算，而這些庫存可以在2023年穩妥地消化。

至於造車方面，管理層提到，造車進度合乎預期，沒有受到新能源汽車價格戰太大影響，維持2024年上半年正式量產的目標不變。由於距離發布新車仍有一段時，屆時定價會因應市場情況作出調整。

另外，人工智能(AI)、ChatGPT近期成為投資熱話，管理層指出，公司「很早已在AI模型方面有嘗試」，例如智能個人助理「小愛同學」已推出6年，在用戶互動體驗已累積一定經驗，未來會繼續擴大模型研究，引入更多大模型能力。