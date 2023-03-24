新界一手樓氣氛熱　元朗項目7日內售130伙

屯門青山公路新盤快將開售，並已於周五(24日)截票，市傳最終錄得超額逾11倍。同時，元朗樓盤是日次輪展開銷售，連同首輪計，於7日之內售出約130伙。

●元朗雨後兩輪銷售累沽約130伙

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(24日)次輪發售97伙。項目的準買家於下午約5時起陸續到達觀塘的售樓處報到，並獲安排至鄰近的酒樓等候登記。據市場消息指，截至下午約6時半，暫沽16伙，佔次輪推售單位約16%。售出的單位包括1伙開放式戶、7伙一房戶及8伙兩房戶。該盤自上周六(18日)起展開首輪銷售，迄今累沽約130伙。

●屯門青山公路大欖段飛揚第2期截收逾5,000票

●何文田128 WATERLOO一房售1,014萬元

●紅磡必嘉坊．迎匯短期內推出銷售安排

他透露，同系列必嘉坊‧曦匯的住宅大樓亦已開始拆棚。至於，同系的啟德THE HENLEY I最新以1,071.18萬元沽出2座33樓G室，一房間隔，實用面積380方呎，呎價約28,189元。

●長沙灣弦雅錄「一約多伙」連沽5伙 料須付300萬元辣稅

長沙灣弦雅獲1名買家掃入頂層全層5伙連天台特色戶，涉資2,000萬元。該名買家以「一約多伙」形式買入，預料至少要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅，涉及300萬元。

據項目成交紀錄冊顯示，項目的25樓A室、B室、C室、D室及E室，包括3伙開放式戶及2伙一房戶，實用面積介乎206至294方呎，每伙單位另設面積介乎113至172方呎的天台。5個單位於周四(23日)招標沽出，按5伙實用面積共1,209方呎計，成交呎價約16,543元。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙

●將軍澳海茵莊園一房呎價約20,475元

元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期一房終止交易