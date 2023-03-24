新界一手樓氣氛熱 元朗項目7日內售130伙
2023年03月24日 21:34
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屯門青山公路新盤快將開售，並已於周五(24日)截票，市傳最終錄得超額逾11倍。同時，元朗樓盤是日次輪展開銷售，連同首輪計，於7日之內售出約130伙。
●元朗雨後兩輪銷售累沽約130伙
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(24日)次輪發售97伙。項目的準買家於下午約5時起陸續到達觀塘的售樓處報到，並獲安排至鄰近的酒樓等候登記。據市場消息指，截至下午約6時半，暫沽16伙，佔次輪推售單位約16%。售出的單位包括1伙開放式戶、7伙一房戶及8伙兩房戶。該盤自上周六(18日)起展開首輪銷售，迄今累沽約130伙。
●屯門青山公路大欖段飛揚第2期截收逾5,000票
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周五(24日)下午3時已經截票。市傳消息指，項目經過7日的收票階段，接獲逾5,000張入票，按周六(25日)以價單形式發售全盤400伙計，超額認購逾11倍。該盤將於明日上午9時半起展開銷售程序，預計上午10時20分起作即場抽籤以分配揀樓次序。
●何文田128 WATERLOO一房售1,014萬元
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周五(24日)以1,014.4萬元沽出11樓C室，實用面積342方呎，一房間隔，呎價約29,661元。該盤同日修改價單及增設新付款辦法，發展商表示，購買指定單位的買家可享全新付款辦法「Fantastic 128」，連同其他折扣計最高可享15%優惠，買家於繳付5%臨時訂金後，餘下95%樓價可於期後128日內繳付。另設復活節限時代繳3.75%稅務優惠。項目由開售至今，累售53伙，連同車位銷售共套現約12億元，平均呎價逾30,000元。
●紅磡必嘉坊．迎匯短期內推出銷售安排
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，周五(24日)公布有機會短期內推出銷售安排。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目享有便捷的交通優勢，由項目出發沿有蓋行人天橋只需約6分鐘步程即可達港鐵紅磡站，
他透露，同系列必嘉坊‧曦匯的住宅大樓亦已開始拆棚。至於，同系的啟德THE HENLEY I最新以1,071.18萬元沽出2座33樓G室，一房間隔，實用面積380方呎，呎價約28,189元。
●長沙灣弦雅錄「一約多伙」連沽5伙 料須付300萬元辣稅
長沙灣弦雅獲1名買家掃入頂層全層5伙連天台特色戶，涉資2,000萬元。該名買家以「一約多伙」形式買入，預料至少要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅，涉及300萬元。
據項目成交紀錄冊顯示，項目的25樓A室、B室、C室、D室及E室，包括3伙開放式戶及2伙一房戶，實用面積介乎206至294方呎，每伙單位另設面積介乎113至172方呎的天台。5個單位於周四(23日)招標沽出，按5伙實用面積共1,209方呎計，成交呎價約16,543元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(24日)售出兩伙，共涉1,111.94萬元。其中，項目第1座10樓C室，實用面積272方呎，一房間隔，成交價632,62萬元，呎價約23,258元。
●將軍澳海茵莊園一房呎價約20,475元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(24日)錄得3宗成交，總成交金額涉及1,403.3萬元。其中，1座20樓B1室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價589.7萬元，呎價約20,475
元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第1期一房終止交易
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期錄得終止交易個案。項目第2B座5樓A5室，實用面積304方呎，一房間隔，原本於2021年8月以537.89萬元，呎價約17,694元，惟交易已於周四(24日)終止。而同系列第2期最新則沽出兩伙別墅單位，共涉2,150.95萬元。