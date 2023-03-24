美股道指挫231點　銀行股捱沽

全球銀行業危機未完，德意志銀行的信貸掉期(CDS)急升，引發市場恐慌。美股周五早段續跌，道指挫231點，報31,873點；標指挫29點，報3,919點；納指挫79點，報11,707點。

銀行股走低，德意志銀行跌超5%，瑞士信貸跌超5%，第一共和銀行跌近5%，西太平洋合眾銀行跌近5%。德銀的信貸違約掉期(CDS)周四急升31點子，至173點子，創歷來單日升幅之最；周五再升至逾200點子，創2019年初以來最高。

CDS是最常用的信貸衍生工具。 簡單來說，信貸違約掉期與保險合約相似，為買家提供對抗特定風險的保障。當債券發生違約時，CDS持有人可以獲得賠贘，因此當CDS價格走高，意味違約風險愈大。

德銀周五突然宣布贖回15億美元，在2028年到期的二級票據(T2 Notes)。該行聲明顯示，該票據在周五按照本金金額，以及截至(但不包括)贖回日的應計利息的全部贖回，贖回已獲監管批准。

美國3月標普服務業PMI初值53.8，預期50.3，前值50.6；綜合PMI初值53.3，預期49.5，前值50.1。製造業PMI初值為49.3，高過預期的47。