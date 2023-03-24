【搞乜】神華去年多賺41%　派息卻幾乎無變

業績公告提到，為貫徹實施《中華人民共和國證券法》，加強投資者合法權益保護，回應投資者特別是中小投資者的訴求，經公司2022年第一次臨時股東大會批准，在符合《公司章程》規定的情形下，2022至2024年度每年以現金方式分配的利潤不少於公司當年實現的歸屬於本公司股東淨利潤的60%。

為甚麼派息比率減少，神華沒有表明，惟去年經營現金流增加16.3%至1,097.34億元之際，投資及融資的現金流出卻顯著增加，所以實際上年尾的現金及現金等價物減少16.11%或252.48億元。此外，公司指引2023年收入僅增長1.6%至3,500億元，經營成本卻會上升10.8%至2,510億元，自產煤單位生產成本變動幅度指引為再升10%。

本年資本開支預算為361.52億元，比去年多13.13%，煤炭部分減約30%至73.77億元，反而是發電分部增加62%至180.8億元，鐵路部分亦會增加近23%至82.84億元。

展望今年，經濟恢復增長的預期將提振煤炭需求，煤炭消費量將保持增長。煤炭增產保供政策效力繼續釋放，預計煤炭供應能力小幅提升，電煤中長協覆蓋比例將進一步提高。煤炭進口預計將有所增長。總體來看，2023年煤炭市場供需關係有望持續改善，煤炭價格中樞或將穩定在合理區間。受季節性波動、突發事件等因素影響，局部地區、部份時段可能出現供應偏緊的局面。

另外，神華指引2023年商品煤產量減少1.3%至3.094億噸，煤炭銷售量增加4.3%至4.358億噸，發電量增加6.6%至2,039億度。