調查：內地經濟活力急彈　奢侈品消費增

雖然疫情以來的旅遊限制拖累香港的零售，特別是奢侈品消費，但最新《2023中國奢華品報告》顯示，77%內地與87%香港受訪者認同香港仍是亞洲的奢侈品購物中心，不過地位正在受亞洲區內其他市場挑戰。調查又發現，自去年12月以來，疫情防控措施持續優化，內地經濟活力正在快速恢復，消費信心強勁復甦，超越疫情前水平。

該報告由Ruder Finn and Consumer Search Group與精確市場研究中心聯合發布，在去年12月和今年1月期間訪問了2,000名內地消費者，平均家庭年入息約140.2萬元人民幣；以及500名香港消費者，平均家庭年入息119.3萬港元。

港購物中心地位受挑戰

受訪者表示，香港的吸引力主要在於優越的購物體驗、特別版產品和獨特的小眾品牌。與此同時，在持反對意見的受訪者中，61%內地受訪者與59%香港受訪者認為香港的奢華體驗與服務已被許多亞洲其他城市達到或超越，這將對香港作為亞洲奢侈品購物中心的角色構成挑戰。

內地方面，52%受訪者預期在未來12個月增加奢侈品花費，較去年5月做的同一調查高7個百分點，也超越2020年疫情前的44%。相反預期減少奢侈品花費的受訪者佔比回落至10%，與2020年疫情前數據持平。

在計劃購買的奢侈品中，內地受訪者預計將在大部分品類投入更多花費，其中以服飾(53%)、奢華旅行(52%)、高端餐飲(48%)的消費意願增長更為顯著。香港受訪者中，更多人願意增加奢華旅行(53%)、鞋履(42%)與高端餐飲(42%)支出。