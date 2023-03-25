龔成：4個平衡投資法　助入門投資者理財

分散風險是較適合初階者的做法，而知道及承認自己是「初階投資者」，比起不知道不承認自己的無知更聰明。

「不要將全部雞蛋放在同一籃中」，是傳統的投資智慧，但股神巴菲特卻持相反意見，他認為分散風險是無知的行為。「將全部雞蛋放在最結實的籃中，然後好好看管」，巴菲特認為這方法更好。他以集中投資的方式賺到巨額財富，即將大部分的資金放在少數的股票中。他放棄分散投資而選用集中投資是有前提的，就是投資要有一定的實力，能選到回報率較高的資產，否則結果只會是更悲慘。

雖然筆者學習巴菲特集中投資的方法，但對於一些不懂投資的人，筆者卻會建議他用分散投資的方法來取平衡點，以減低風險同時爭取適當回報。而對投資愈無知的人，資產分配方面愈要分散。

方法是「4個平衡」：

--第1個平衡--

首先是資產總類上的分配，即是在物業、股票、基金、外匯、債券、貴金屬、現金等各類型的資產中，作適當比例的分配，當然每個人的情況絕不同，所以分配情況都不一樣。故此，只將資產集中在某單一類型(如只有物業)，對投資技巧不高的人來說是高風險的。

--第2個平衡--

除資產類別的分配外，該類資產裏面亦要分配，例如某投資組合有30%的股票類，當中股票就要適當地分配，但非亂買或愈多愈好，只要有效分配已可。

對不懂投資股票的人來說，其中一個的方法是買入股票指數基金，而這類在交易所買賣的基金，收費亦不高。

--第3個平衡--

第三個平衡就是地區上的平衡，如果太集中在單一地區，就會面對較大的單一地區風險，政治、政策、經濟等地區性風險，因此，在全球不同地區平衡，能有效將風險分散。

由於中國及美國是全球兩個最大的經濟體，投資者在當中選股及並行配置，對財富較為有利。

--第4個平衡--

第四個平衡就是在價格方面(若你能捕捉到股價高低，掌握到市場的貪婪與恐懼，那就不需要這個平衡)。這個平衡將價格的風險減低，方法是將一筆資金分成多注，以分段吸納的形式買入或沽出。

例如想用5萬元買入某股，可將資金分成5注，每次只入1萬，這樣就不怕一次過高追了該股，能有效減低價格不確定性的風險(即是愈是價格波動大的股票，這方法愈有效)。市面上的月供股票、基金等都能有效達到這目的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)