香港會計師公會：及早稅改　保港競爭優勢

疫情後首份財政預算案於上月出爐，推出多項紓困措施，包括多項稅務寬減及新一輪消費券等，各界均憧憬疫情消退加上政府的紓困措施，將有助經濟重拾動力，連帶提升庫房收入。然而，環球增長放緩及地緣政治不穩，為本港經濟復甦之路添上陰霾；加上三年的抗疫開支為政府帶來赤字預算，公共財政穩健在「內憂外患」之下有不少隱憂。政府實在有需要及早全面檢討稅制，以長遠提升公共財政的可持續性，保持香港的競爭優勢。

根據財政預算案的最新估算，2023/24年度政府的總收入為6,424億港元，預計當中超過一半(54%)來自入息及利得稅以及賣地收入，反映香港稅收容易受經濟周期影響。當中，單計年初至今，已有三個賣地項目流標；而近月賣出的旺角洗衣街商業用地，亦只能以較市場估值下限低16%出售，反映當經濟前景未明朗，發展商投地態度審慎。

香港作為國際金融中心，簡單稅制及低稅率對外資而言具相當吸引力。然而，香港的外向型經濟容易受外圍經濟環境影響，連帶政府收入亦會受牽連。在現行稅制下，政府稅收容易受環境因素而不穩，相反公共支出卻持續上升，香港的公共財政健康將長遠受影響。

目前應為稅制改革展開討論

三年疫情重創本港經濟，政府協助社會各界共度時艱所推出的多項紓困及防疫措施，已耗用不少財政儲備。假若短期內再遇上經濟不景，在現有的稅制下政府的財政壓力定必加劇，屆時或需要透過加稅及削減投放在公共服務的開支，最終影響市民的生活質素。

因此，現時正是合適時機，就全面檢討稅制及公共收入模式展開深入研究，讓社會各界有足夠時間討論議題及凝聚共識，長遠避免香港陷入結構性赤字，並提早積穀防饑，為下一個經濟逆周期作好準備。

香港會計師公會