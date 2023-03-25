【1周10大驚奇】歐美銀行連環爆　專家警告大衰退將至...

回看去年11月初的《1周10大驚奇》，當時本欄已預測港股會在2022年底「升到你唔信」，結果真的言中。及至今年初大市回調，本欄又於1月底時拆解了美國經濟的「虛假繁榮」，如今美國的銀行連環爆煲，絕對是應驗了當初所言。

而就在本周，有一直預測神準的經濟學家警告，由銀行危機衍生出來的衝擊餘波，將引發全球性經濟危機，預示新一輪「金融海嘯」不遠矣？

【1、「末日博士」警告明年經濟恐嚴重衰退 好比08年危機】

曾準確預測2008年全球衰退的「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)警告，經濟正走向危險的「百慕達三角」，明年可能會出現「嚴重衰退」，好比2008年的金融危機。

他接受外媒訪問時警告，隨着美國聯儲局和其他央行被迫通過加息來對抗高通脹，認為明年可能會出現嚴重衰退。

他認為，聯儲局和其他中央銀行現在處於雙輸的境地，提高利率可能會動搖銀行體系，並導致更大的不穩定，但降低利率可能會刺激更高的通脹。他直指，「現在找到防止硬着陸和防止嚴重金融壓力的解決方案為時已晚」。

【2、瑞銀同意四折收購瑞信 作價約254億元】

早兩周已有數間美國地區性銀行先後倒閉，引發全球金融市場恐慌，市場憂慮情緒蔓延至陷入經營危機的瑞士信貸(Credit Suisse)，導致大量客戶資金流走；瑞士政府為防止事態惡化，演變成大規模金融危機，致力促成瑞信賣盤予瑞銀集團(UBS)。先前更有報道稱，假如合併交易告吹，當局甚至有意將瑞信國有化。

據悉，瑞銀今次收購將全數以代價股份支付，原瑞信股東每持有22.48股股份，將獲發1股瑞銀股份。交易總作價相當於30億瑞士法郎(約254億港元)，即每股瑞信股份0.76瑞郎，較上周五(17日)瑞信收市價折讓逾59%。

瑞士國家銀行(瑞士央行)承諾，將提供高達1,000億瑞郎(約8,474億港元)的貸款以支持今次交易。瑞士政府亦發聲明稱，其將提供擔保，承擔收購後某些資產所帶來的超額損失，以降低瑞銀可能面臨的任何潛在風險。瑞士財政部長Karin Keller-Sutter強調︰「今次交易是一個商業解決方案，而不是政府救助計劃。」值得注意的是，聲明稱今次交易據悉毋須股東的批准，惟仍需待其他地區的監管機構同意。

瑞銀表示，今次收購合併預計將創建一家總投資資產逾5萬億美元的企業，並進一步鞏固瑞銀作為全球領先財富管理機構的地位。

【3、瑞信遭瑞銀「四折」收購 一文睇晒「金漆招牌」如何褪色...】

冰封三尺非一日之寒，瑞信被瑞銀「四折」收購，可謂慘淡收場。有瑞士媒體則細數瑞信近年各項失誤，分析該企如何步落神壇......

早於2007年次按危機，當時瑞信評估損失約100億瑞士法郎，較瑞銀損失的金額400億瑞郎低；不過，為充足資本，瑞信當時引入中東資金重組。

不過，瑞信之後則連番違反美國法例，被當局罰款，包括在2009年被美國指控於1995至2006年期間，違反美國對伊朗及蘇丹的制裁，遭美重罰5.36億美元；2014年則涉及逃稅，向美國當局支付26億美元以換取不起訴協議。

2021年，瑞信面臨對沖基金Archegos Capital爆倉和Greensill Capital倒閉的雙重打擊，最新其自身的系統性風險問題，分別令瑞信損失高達55億美元及100億美元。

為穩住軍心，瑞士信貸行政總裁Ulrich Körner宣布進行重大重組，大幅削減投資銀行業務，並引入新股東沙特阿拉伯國家銀行，幾周後，沙特阿拉伯國家銀行持股達9.88%，成為瑞信最大股東。

於今年3月，SVB倒閉引發全球銀行業動盪，瑞信亦被點名指「狀況不佳」，惟沙特國家銀行行長則發表「不打算進一步提供財務上支持」的言論，點燃藥引。15日瑞信股價狂瀉，瑞士央行出手救援，市場情緒稍為緩和，惟投資者信心仍未恢復，最終接受瑞銀的收購要約。

【4、瑞信1350億債券淪廢紙 餘波或衝擊全球銀行】

然而，瑞信事件同時引發全球巨災，恐最終「火燒連環船」。瑞信「蔗渣價」賣盤後，除了令股東蒙受損失，債券持有人下場更慘，因瑞信所有的額外一級資本債券(下稱「AT1債券」)將直接撇帳，總值160億瑞郎(約1,350億港元)的債券淪為廢紙！專家警告，此先例一開，許多機構可能需要為此類債券進行減值撥備，繼而波及全球債市定價，最終拖累更多銀行。

根據今次交易條款，瑞士監管部門指，所有的「AT1債券」將全數撇帳，該債券是「應急可換股債券」(Contingent Convertible Bonds，簡稱「Coco Bonds」或「可可債」)的一種，是銀行債務中最低級別債券，在良好環境下可產生高收益，反之若銀行狀況惡劣，這類債券就會率先受到衝擊。其不像傳統債券「一定要還本」，可在危急情況下可兌換成股票，但本質上仍是債券。富途交易部高級分析師陸秉鈞解釋，當一間公司面臨破產危機，「債主」獲賠的優先級別永遠高於「股東」，故這次瑞士當局的做法「完全顛覆市場認知」。

瑞信AT1債「蒸發」的做法，將強化新的被合併後銀行的資本負債表，但卻無可避免令可可債市場面臨災難，令銀行業融資市場陷入混亂狀態。持有這類債券的金融機構或需要為之進行減值撥備，將對自身流動性構成影響。若然市場放大這種影響，甚至可能「火燒連環船」，整體歐洲AT1債券市場(價值2,750億美元)都會因應監管機構的新「玩法」而受衝擊。

【5、瑞士被嘲「香蕉共和國」 國金中心地位一落千丈】

瑞士央行出手，雖能挽救一場金融危險爆發，但令該國多年累積的聲譽受打擊。甚至有高管表示，投資者目前視瑞士為「金融香蕉共和國」(financial banana republic)。

在瑞士政府及監管機構協助下，瑞銀收購瑞信，協議意味瑞士這個經濟依賴金融業的國家希望上述銀行合併為一個金融巨頭。

而Opimas行政總裁Octavio Marenzi在一份報告中指，瑞士金融中心地位被打破；現在已將被視為一個金融香蕉共和國。香蕉共和國通常是對政治及經濟體系的貶稱，特別指那些廣泛貪污和強大外力介入及間接支配的國家。

【6、加密幣危矣？幣安現貨交易因故障暫停...】

歐美銀行業持續動盪，有資金選擇流入加密貨幣市場避險，比特幣價格在過去1周曾高見每枚2.85萬美元，創近4個月新高。不過，全球最大的加密幣交易所幣安(Binance)周五(24日)傳出故障消息，其現貨訂單數據已長時間未見更新。

幣安於其社交平台表示，有一個問題影響Binance現貨交易。正在努力盡快解決該問題的過程中，所有現貨交易目前暫時停止，同時暫停存款和取款。

惟幣安CEO趙長鵬其後表示，初步分析Binance配對引擎於追蹤止蝕訂單時出現故障，預計30至120分鐘可以恢復。

【7、麥樸思對銀行股有懷疑 杜拜存錢好安全？】

歐美銀行業危機持續，「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)表示，他會避買銀行股，原因是其業務欠缺透明度，但他仍覺得把現金存入銀行是安全的，不過建議存戶要「多元化」。他又自爆有在杜拜開戶口，認為這些錢非常安全。

麥樸思表示，銀行業持續動盪，正在產生巨大不確定性，然而這種不確定性不會很快就消失，隨着對瑞士等傳統避險地的擔憂不斷增加，其他全球金融中心，如富含石油美元(Petrodollar)的中東地區銀行，可能會成為新的避險地。

不過麥樸思認為，投資銀行又是另外一回事，他對銀行抱持非常、非常懷疑的態度，即使是石油銀行，因為它們太不透明，人們根本不知道背後發生甚麼事，正如大家現時從美國的狀況中了解到的一樣。他稱，所以自己一般會遠離銀行，就存放現金來說銀行是好的，但投資的話就「不了」。

麥樸思對買入銀行股感到擔憂，不過他仍認為把存錢入銀行是安全的，他又透露自己在杜拜有個帳戶，並認為很安全。不過，他仍呼籲投資者要謹慎，表示存戶應該多樣化，「你不能把所有雞蛋都放在同一個籃子」。

【8、鮑威爾︰如有必要仍會加息至高於預期的水平】

話雖美國銀行出現爆煲潮，但聯儲局一於少理，本周議息會後宣布加息0.25厘。聯儲局在最新的經濟及貨幣政策「點陣圖」中，預測今年內僅再加息0.25厘。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，未有進一步上調利率見頂水平的預測，是因為近期銀行危機可能會導致信貸條件收緊，而這與加息乃異曲同工。他指出，如有必要，會加息至比預期中更高的水平。

他表示︰「如果我們需要進一步提高利率，我們會這樣做。」不過，就目前而言，聯儲局認為信貸收緊的可能性較大，強調最終會實施「足夠緊縮的政策」，以將通脹降至2％。至於銀行業壓力具體會有多大的影響，他認為現時判斷為時尚早。

他又提到，減息不在聯儲局預期的「基本情景」之中，又謂現時還未討論過改變資產負債表縮減計劃的問題。

鮑威爾強調，硅谷銀行(SVB)破產是一個例外，美國銀行體係不存在廣泛的弱點。他表示，過去一周，美國的銀行系統的存款流動已經穩定，銀行系統健康且具有韌性。他強調，加息已經得到充分消化，許多銀行能夠應對。他強調，存款人理所當然地應該認為存款是安全的。他認為，在利率走高的時候，包括銀行在內的各類公司面臨利率風險並不奇怪。

【9、就有傳逾千億美元來港避險 金管局：未見資金異常流動】

歐美銀行危機，香港有機會冷手執個熱煎堆？早前有內媒報道，歐美銀行連環爆煲後，逾千億美元資金或流入本港避險。不過，金管局副總裁阮國恒表示，未見資金流向出現異常，但聽聞有歐美基金及投資公司向香港銀行詢問開戶情況，想分散其投資部署。

他指，香港銀行所持有的額外一級資本債(AT1)、二級資本債(T2)等高風險債不足1%；單計所持有的AT1債券佔總債券投資組合的0.1%，「當中涉及瑞信的AT1債佔比遠低於該數字」。

近日歐美銀行先後爆煲，阮國恒指金管局會吸取教訓，會加強規管「過分集中」的問題，港銀目前並未見相關風險，強調本港監管制度穩健；當局亦會與各監管機構保持交流，不排除日後再調整相關規管。

【10、滙豐2月新增非本地客追平疫前 3分行試行7天營業】

與此同時，本港銀行則積極發展業預，實行一周7天辦公！滙豐香港表示，自2月初全面撤銷入境防控措施後，訪港旅客人數持續上升，使用該行分行服務的海外港人或非本地居民均顯著增加，2月份錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。

為更好地配合客戶需求，滙豐旗下三家分行率先試行一星期7天營業，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。

據悉，試行一星期7天營業的分行包括，海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、柏寧卓越理財中心及觀塘分行，會由3月25日開始，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。

該3家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。客戶可經該行網頁，預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。