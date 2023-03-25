【錢夫人巡舖】美元定存4厘起跳　息率更勝港元定存！

縱然市場估計美國聯儲會放慢加息，但美國銀行相繼爆煲，銀行仍以高息美元定存吸納資金。目前，市面上美元定期大多以4厘起跳，息率比港元定存約3厘水平為高。然而，在聯儲局可能比預期更早暫停或結束其緊縮周期的預期下，美元定期存款優惠息率可能會跟隨向下。大家不妨趁定存息回落前，趕緊坐上高息尾班車！

眾多銀行之中，富邦銀行的美元定存較為「吸晴」，該行推出快閃優惠，合資格客戶以美元新資金經分行開立指定定期存款，存期3個月或6個月，可享特優年利率5厘，存款額為10萬美元或以上。

若然嫌門檻太高，可以考慮富邦的其他計劃，50萬港元或3萬美元新資金，經該行手機應用程式，存放3個至12月，息率可達4.8厘；1個及2個月息率也可達4.5厘及4.65厘。相對同期的港元定存息，1個至12個月只有介乎3至3.6厘。

至於大新銀行，其3個至12個月美元定期利率也全數達4厘水平，尤以3個及4個月存期最高，息率達4.4厘，起存額500萬港元。交通銀行1年期美元定存，年利率4.6厘。

大型銀行的定期存款年利率未如中小型銀行般高，但推出一星期定存「搶短錢」。若你是滙豐尚玉客戶可享更優厚的息率，美元定期短存1星期穩袋10厘息，需以港元兌換為美元，開立起存額2,000美元。至於滙豐12個月美元新資金定存年利率也有4.1厘，需為尚玉客戶或卓越理財客戶。

渣打銀行同樣有一星期美元定存優惠，客戶兌換美元並開立一星期定期存款，可享特惠年利率9厘，優先私人理財客戶息率達9.5厘；起存額10萬港元。兩家大行的一星期美元定存優惠期，暫時至2023年3月31日為止。