代理指有投資客擬斥資6000萬購入瑜一第1B期4伙

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，本周末新盤市場熱鬧，何文田站瑜一第1B期及屯門青山公路大欖段飛揚第2期同於周六(25日)展開銷售，共推售579伙，有望沽清或近售罄，連同市場其他新盤，單日有望錄得約600宗一手成交，並將創去年8月6日後的7個多月新高。

他指，瑜一第1B期首輪推售錄大幅超額認購，升值潛力高，即日沽清機會相當大。該行有意認購2伙或以上客戶有約20組，當中最大手客戶預計購入4伙，包括1伙三房及3伙兩房，涉資6,000萬港元作投資用途。

在該行客戶中，以九龍區客戶為主，佔整體約50%。同時，整體亦有約40%屬長線投資者，估計項目日後呎租可達80至90元水平，回報率逾3厘。

他續指，另一樓盤、屯門青山公路大欖段飛揚第2期開價吸引。該行的客戶出席率約80%，料是次推出的單位可沽清或近售罄。由於入場門檻低，吸引一眾年輕買家。該行客戶中，以新界區客戶為主，佔整體客戶約80%，九龍區及港島區客戶則佔約20%。他預料項目落成後呎租可達約38元，租金回報近3厘。其中，有大手買家擬購入2個單位，包括1伙三房單位及1個一房戶，涉資約1,200萬元。

布少明稱，本月一手市場火熱，全月有望錄得約2,500宗成交，並較上月大幅上升，預料4月份亦可保持一手旺勢，而二手市場亦向好，樓價將續現升勢。