陳樂怡：敏實業務增長確定性高 目標價睇呢個位...
2023年03月25日 21:16
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美國聯儲局一如預期加息0.25厘，利率峰值預測持平在5.1厘，意味加息周期到達尾聲。當局一度因為銀行業界的動盪，而考慮暫停加息；但基於通脹及勞動性市場表現維持強勁，委員達成共識延續加息。不過，財長耶倫指暫不考慮擴大銀行存款保險範圍，市場信心或再次反覆。在人民幣轉強，加上科技股力撐下，恒指重上250天線，恒指短期料可守3月低位18,829點。
板塊方面，青島啤酒(00168)去年第四季盈利勝預期，年初至今銷量增長加快。我們看好今年食肆及夜場銷售渠道復甦，消費情緒改善。即使旺季面對高基數挑戰，相信仍能再創佳績；加上啤酒生產成本壓力緩和，有助利潤修復，建議伺機收集旅遊餐飲及啤酒股，以捕捉今年消費復甦主題。
個股推介方面，敏實集團(00425)2022年業績好過預期，其中傳統業務穩步發展，電池外殼業務加快增長，並成功開拓新客戶。管理層預計2023年收入及純利增長逾20%，即使下游價格戰持續，但毛利率仍有望擴張。我們看好公司手頭訂單充裕，將在未來5至6年交付，增長確定性較高。目標價為23.5元，止蝕價在17.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)