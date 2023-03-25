陳樂怡：敏實業務增長確定性高　目標價睇呢個位...

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，利率峰值預測持平在5.1厘，意味加息周期到達尾聲。當局一度因為銀行業界的動盪，而考慮暫停加息；但基於通脹及勞動性市場表現維持強勁，委員達成共識延續加息。不過，財長耶倫指暫不考慮擴大銀行存款保險範圍，市場信心或再次反覆。在人民幣轉強，加上科技股力撐下，恒指重上250天線，恒指短期料可守3月低位18,829點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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