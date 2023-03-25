郭家耀：艾德韋宣估值合理兼派息吸引　建議跟進

回看2022年，即使受到中國疫情爆發影響，經營環境挑戰重重，惟集團業績成功由上半年虧損轉為下半年盈利，且下半年整體業務出現明顯改善，因地方政府放寬限制後客戶對數據互動品牌推廣的需求增加。

集團於2022年財年實現收入約6.95億元人民幣(下同)，淨利潤約2,820萬元，淨利潤率約4.1%。公司權益股東應佔溢利為2,360萬元。期內收入及淨利潤按年下跌，惟全年派息共22.7港仙，相對股息率約19%，在市場上甚具吸引力。

業務分部方面，集團致力通過擴大客戶群及增加活動案例，繼續專注體驗營銷的核心業務。於2022財年，集團體驗營銷服務分部收入達5.14億元，佔整體收入近74%，為最主要的收入來源。集團的體驗營銷業務模式涵蓋創意設計、活動策劃、活動管理及執行，以及為品牌的目標消費者提供內容服務。於2022財年，集團舉辦的多項線下營銷活動已進行直播，吸引數百萬甚至數億的觀眾在線觀看。預期該模式將於2023年繼續。集團於2022財年完成了超過170場線下活動，包括CHANEL香奈兒2022巨型聖誕燈飾項目、DIOR迪奧2022高級珠寶私人品鑑會、GUCCI古馳綺夢花園限時體驗展等。

為了擴展數字營銷與推廣服務業務，集團繼續加大數字營銷投入並尋求收購或合作夥伴。集團自2021年下半年開始涉足直播電商業務，與願景娛樂組成合營公司，專注抖音直播電商業務。回顧期內，集團數字營銷與推廣服務分部收入為1.54億元，佔全年總收入22.2%；集團致力於加強世界級IP的運營，對IP行業的最新發展尤為關注。期內IP拓展分部的收入為2,653萬元，按年上升62.3%，相關收入近年呈上升趨勢，反映IP拓展業務對集團的收入貢獻愈來愈大。

集團對今年整體業務充滿信心，隨着行業持續恢復及疫情限制政策放寬，預期奢侈品消費將有明顯增長。相比其他新興市場，中國有更多中高收入消費者，並且到2030年預計數量會倍增，預計中國奢侈品市場將重新走上正軌，對集團這類大中華區高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商甚為有利。加上集團已獲得多個來自全球及本地客戶在內地及香港的營銷服務項目，將於2023年進行。集團業務復甦勢頭明顯，未來業績表現值得期待，目前估值處合理水平，加上派息吸引，建議跟進。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)