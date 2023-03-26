鄺紫珊：嚴選不受經濟循環影響標的　第二度可吼...

全球各國受高通脹的影響，尤其是增長型企業更受壓於加息，只有好像是基礎建設類股是少數能因為通脹而受惠，包括水、電、瓦斯類的資源由於具防禦型，也屬於政府特許行業及民生必需的項目，較少受經濟不景氣的影響，故價格也隨着通脹上升而作適度調整。

自去年開始的通脹危機，加上俄烏戰爭所帶來的衝擊，在俄羅斯無預警下切斷對歐洲的天然氣供應，讓當地電費價格急升10倍以上，嚴重影響歐洲民眾的日常生活，以英國倫敦為例，每月家庭電費開支已直逼房屋租金。

以歐洲國家電價為例，通脹在過去十年都是持續上升，而電價的升幅明顯遠高於通脹。至於其他如港口、機場及鐵路等基礎建設的收費，由於是用者自付，故即使有通脹風險，成本上升等只會轉嫁予民眾。

另外，基礎建設若為公共事業，現金流來源較不受經濟影響的特性及優勢，現金流相較確定，相較於其他對抗通脹的投資標的如黃金及原物料等，基礎建設的商品波動度較低。

受通脹及加息環境影響，投入基礎建設標的之資金在過去十年續升，主因希望對抗通脹及相對波動度較低，尤其是在嚴厲的通脹環境下，投資者也需尋求避風港，由於基礎建設擁有可「轉嫁通脹」的優勢，在眾多類股中去年的表現相對突出。

與其猜測何時停止加息及軟硬着陸等時間，投資者也可考慮不受經濟循環影響，可對抗通脹及具防禦性的基礎建設的投資標的。另外，根據以往20年的歷史數據，第二季通常為基礎建設的傳統旺季，其回報率普遍高於其他季度，投資者可多加注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊