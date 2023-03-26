葉尚志：聯想展現強勢股品種特癥 上望目標9.2元
2023年03月26日 07:30
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（Getty Images圖片）
港股下探至19,000點關口後表現有所回穩，美國聯儲局一如市場預期加息0.25%，騰訊(00700)業績獲得市場認可，對整體盤面帶來了支撐推動力。
走勢上，恒指回企至好淡分水線19,800點以上，發出了回穩信號，進入短線安全期，不排除市況仍將反覆，但10日線可以看作為目前的跟隨性支撐位，守穩可以保持偏穩狀態，而前一級微型浪頂21,005點(本月7日的盤中高點)，會是首個主要反彈阻力。在市況已見回穩的情況下，相信市場有出現新一輪的炒股不炒市運作模式。
聯想(00992)出現了伸延升勢，股價進一步上試至8港元水平的1年以來高位，繼續體現出強勢股品種的特癥。事實上，正如我們在2月底時指出，聯想是有能力通過了2月跌市考驗的強勢股。在2月份，恒指累跌10%，但聯想股價卻逆市漲逾15%。
聯想在2月下旬業績會上表示，在AI發展的過程中，對高性能伺服器以及GPU和CPU的需求巨大，這將是集團未來業務增長中的重要驅動力。另外，聯想最新宣布將自主研發最新一代車載域控制器平台，相信也是進一步刺激推動股價的消息因素。建議可於7.9元以下買入，目標看9.2元，止蝕位定在7元。
第一上海首席策略師葉尚志