葉尚志：聯想展現強勢股品種特癥　上望目標9.2元

走勢上，恒指回企至好淡分水線19,800點以上，發出了回穩信號，進入短線安全期，不排除市況仍將反覆，但10日線可以看作為目前的跟隨性支撐位，守穩可以保持偏穩狀態，而前一級微型浪頂21,005點(本月7日的盤中高點)，會是首個主要反彈阻力。在市況已見回穩的情況下，相信市場有出現新一輪的炒股不炒市運作模式。

聯想在2月下旬業績會上表示，在AI發展的過程中，對高性能伺服器以及GPU和CPU的需求巨大，這將是集團未來業務增長中的重要驅動力。另外，聯想最新宣布將自主研發最新一代車載域控制器平台，相信也是進一步刺激推動股價的消息因素。建議可於7.9元以下買入，目標看9.2元，止蝕位定在7元。

第一上海首席策略師葉尚志