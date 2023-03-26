德銀被唾棄令人不解！總理力撐不是下一家瑞信

金融業百年老店瑞士信貸走到末路，最終要靠「死對頭」瑞士銀行大折讓收購，才能避免倒閉厄運。市場隨即對歐洲銀行業的穩定性感到恐慌，但令人感到意外的的是，主要矛頭並非指向一些之前被稱為「歐豬國」、財務狀況相對弱的國家裡的銀行，竟然是身處歐洲第一經濟強國德國，同是百年老店的德意志銀行。

德銀上周五(24日)在法蘭克福股市一度跌幅超過14%，收市跌8.5%報8.54歐元，主要受該行的信貸違約掉期(CDS)急升拖累。CDS是最常用的信貸衍生工具。簡單來說，信貸違約掉期與保險合約相似，為買家提供對抗特定風險的保障。當債券發生違約時，CDS持有人可以獲得賠贘，當CDS價格走高，意味違約風險愈大。

然而，德銀連續10個季度錄得盈利，並擁有雄厚資本及償付能力，為何會令投資者盡失信心，令許多分析師摸不着頭腦。事實上，德銀近年來進行數十億歐元的重組，旨在降低成本和提高盈利能力。在2022年的年淨收入為50億歐元，按年增長159%。德國總理Olaf Scholz針對德銀被拋售，再給市場定心丸，表示該銀行早已現代化和組織化其營運方式，是一家相當賺錢的銀行，沒有理由去擔心。

外媒報道，市場對德銀的一些擔憂，集中在其美國商業房地產風險曝險和大量衍生品帳簿上。然而，Alliance Bernstein的研究公司Autonomous亦駁斥了這些擔憂，認為是「眾所周知、又不太可怕」，銀行仍有穩健的資本和流動性。