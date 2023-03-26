積金局：僱主為高齡僱員供強積金締造三贏

積金局主席劉麥嘉軒在其網誌表示，根據經濟合作組織數據，全球實施強制性第二支柱的地區，由2000年(即強積金制度推出年份)的11個，增至2021年的39個，可見愈來愈多地方認同界定供款私營退休金制度，通過為在職人士建立退休生活儲備，避免把支付退休金的責任轉嫁給下一代承擔。

強積金旨在為市民提供基本的退休保障，須與退休保障框架下其他支柱相輔相成。除擔當強制性第二支柱的角色外，強積金制度亦同時具備自願性第三支柱的功能(即加強自願性儲蓄)，鼓勵在強制性供款以外作出額外自願性供款，進一步提升退休保障。

她指出，很多長者過了傳統退休年齡仍「有心有力」，願意繼續工作，亦有愈來愈多僱主看重年長員工的經驗，樂意繼續聘用他們。現時僱主為其僱員作出的強積金供款可獲稅務扣減，上限為有關僱員的薪酬總和的15%。在2022年內，約21,400名65歲或以上的僱員獲約12,500個僱主作強積金自願性供款，供款額合共約為3.53億港元。

她認為該建議是一個三贏方案，既有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，亦為社會釋放更多勞動力。積金局會全力配合政府當局，協助政府制定有關落實細節和推行該項建議措施。