【星期一‧炒啲乜】歐美銀行接連爆雷　港股3月埋單勢危？

美國接連出現銀行倒閉事件，投資者信心還未恢復，美國聯儲局僅加息0.25厘符預期，加上多名聯儲官員指有信心可避過今次銀行系統危機，美股三大指數全周均升逾1%。可惜的是一波未平一波又起，德意志銀行的信貸掉期(CDS)急升，引起市場憂慮其將成為下一個炸彈，拖累英法德在內的歐洲三大股市於上周五(24日)下跌超過1%，其中德銀收挫8.5%。

至於港股上周更曾跌穿19,000點，跌至18,800點水平，雖及後收復萬九點關，但恒指於20,000點仍反覆並最終失守，全周累升397點或2%。

展望本周，投資者除了要吼實歐美銀行業的最新發展，亦有多項重要數據公布，如美國2月個人消費開支(PCE)物價指數、美國2月待完成交易房屋銷售、歐元區2月失業率，以及內地亦公布3月官方綜合、製造業和非製造業採購經理指數(PMI)等，且周內迎來業績高峰期，散戶在季結前作出新一輪部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，高度注視市場風險。

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3、【曜熊理財：金融動盪股票基金未見底】

4、【鄺紫珊：嚴選不受經濟循環影響標的 第二季可吼...】

5、【葉尚志：聯想展現強勢股品種特癥 上望目標9.2元】