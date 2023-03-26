瑜一第1C期推首張80伙價單　折實平均呎價2.59萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周日(26日)公布首張價單，提供80伙，折實平均呎價約25,953元，較本月中推出的項目第1B期首批折實平均呎價24,838元高約4.5%，兩房入場費為1,216.01萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，今期屬原價加推，首批單位包括55伙兩房戶及25伙三房戶，實用面積465至934方呎。

售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎1,216.01萬至2,584.34萬元，折實呎價由21,850至30,563元。按定價計，該批單位市值約15億元。

入場單位為第5B座2樓C室，實用面積465方呎，折實呎價約26,151元。兩房單位呎價最低單位為第5A座2樓B室，實用面積576方呎，兩房連儲物室間隔，折實呎價約23,000元。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，三房戶呎價最低單位為第5A座2樓C室，實用面積904方呎，折實價1,975.23萬元，折實呎價約21,850元。項目周一(27日)會開始收票，最快下周展開首輪銷售。