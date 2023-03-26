美國人對經濟前景失信心！近8成人料下一代過得比自己差

美國有民調顯示，當前美國人對經濟前景感悲觀，對未來不抱太大希望。數據顯示，達78%美國人懷疑其孩子生活能過的比自己更好。

該份由芝加哥大學獨立研究機構「全國民意研究中心(NORC)」的民調，在3月1日至13日期間訪問1,019名美國人。

調查結果發現，當前普遍的經濟悲觀情緒籠罩下，每5個受訪者中，就有4個人將當前經濟狀況描述為「不太好」或「很差」，近半受訪者料2024年經濟變得更糟。

調查亦發現，美國人對就業市場感焦慮。逾半數受訪者認為，要找到另一份薪金興福利相當的工作並不容易，此為2010年NORC調查以來的最高水平。

NORC亦透過綜合社會調查，了解美國人是否認為下一代的生活會比自己更好。數據顯示，高達78%受訪者對孩子的生活將比自己更好表示「沒有信心」，創1990年以來最高。

而令美國人認為下一代生活變差的原因，NORC認為，與人們正在失去對大學教育提升經濟地位的信心有關。數據顯示，約56%受訪者表示，不值得花錢讀4年大學，大學畢業後普遍沒有特定工作技能，甚至要背上沉重債務；另有42%的受訪者認為值得讀大學，因為可能找到更好工作，更有「錢」途。