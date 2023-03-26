新界西北二手樓連錄蝕讓　屯門半新樓3年帳蝕48萬

各區新盤低開搶客，樓價亦因而受壓，新界西北二手樓近日連錄蝕讓，屯門御半山兩房單位，減價後以600萬元售出，逾3年多帳面貶值約48萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯吳啟明表示，西南九龍浪澄灣3座高層F室，實用面積約548方呎，兩房間隔，以1,060萬元易手，呎價約19,343元，低銀行估價約12%，原業主於2014年12月以765萬元購入，持貨約8年帳面獲利295萬元，單位升值約38%。

●中原蘇俊賢指，旺角百利達廣場中層G室，實用面積約454方呎，兩房間隔，開價780萬元，議價後以738萬元易手，呎價約16,256元，原業主於2004年4月以205萬元購入，持貨近19年帳面獲利533萬元，期內升值約2.6倍。

－－－－－－

新界區

●祥益龍超君透露，屯門御半山2B座低層C室，實用面積約414方呎，兩房間隔，早於2021年8月放盤，當時開價約740萬元，累減140萬元，獲區內換樓客以600萬承接自住，呎價約14,493元，原業主2019年10月以648.3萬元購入，帳面蝕讓約48.3萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋悅湖山莊9座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，雖然同層有事故單位，原業主放盤僅一星期，累積減價30萬元，獲區外白居二中籤者於未補價第二市場以218萬元購入自住，呎價約4,504元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑C座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內首置客見屋苑鄰近家人，方便照應，原業主增加議幅，累積減價28萬元，終在已補價自由市場以460萬元購入自住，呎價約8,303元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城F座中層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤半年，獲買家零議價下以620萬元承接，呎價約17,080元，原業主於2017年7月以528萬元購入，持貨逾5年帳面獲利92萬元，期內升值約17%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑M座中層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，原先未補價第二市場叫價595萬元，放盤約11天，減37萬至558萬元沽出，呎價約10,751元。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城34座中層A室，實用面積約707方呎，套3房間隔，望內園景，原業主換樓放售單位套現，以963萬元易手，呎價約13,621元，原業主於2014年以728萬元購入，持貨逾8年帳面獲利235萬元，期內物業升值約32%。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園3月暫錄6宗買賣，屋苑1座低層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤時開價約680萬元，雙方議價後以645萬元易手，累減35萬元，呎價約12,747元，新買家為用家。

●中原王勤學指，3月份元朗區二手買賣宗數大跌約四成，區內尚悅‧嶺2座中層C室，實用面積約370方呎，開價560萬元，減價28萬元，以532萬元沽出，呎價約14,378元，原業主於2019年4月以572.4萬元一手買入，持貨約4年帳面蝕約40.4萬元。

●美聯姚偉明表示，荃灣荃威花園F座中層2室，實用面積約477方呎，兩房間隔，外區首置客議價後即入市，單位以435.3萬元成交，呎價約9,126元，原業主於2005年以113.8萬元購入，持貨逾17年帳面獲利321.5萬元，期內物業升值約2.8倍。

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣8座中層F室，實用面積約498方呎，成交價約854萬元，呎價約17,149元，據了解，原業主於2020年以850萬元購入，持貨約3年帳面僅賺4萬元，有機會蝕使費。

－－－－－－