新盤銷售暢旺　何文田項目推新一期價單

新盤市場於周六及周日(25,26日)共錄得逾555宗成交，為去年8月初至今逾7個月以來最旺。當中，何文田站項目以價單形式沽清179伙後，隨即推出項目新一期，並已上載樓書及公布首張價單。

●何文田站瑜一第1C期首批折實平均呎價約25,953元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周日(26日)公布首張價單，提供80伙，折實平均呎價約25,953元，較本月中推出的項目第1B期首批折實平均呎價24,838元高約4.5%。首批單位包括55伙兩房戶及25伙三房戶，實用面積465至934方呎，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎1,216.01萬至2,584.34萬元，折實呎價由21,850至30,563元。按定價計，該批單位市值約15億元。

兩房入場單位為第5B座2樓C室，實用面積465方呎，折實呎價約26,151元。三房入場單位為5B座2樓A室，實用面積656方呎，折實價1796.64萬元，折實呎價約27,388元。項目目周一(27日)會開始收票，最快下周展開首輪銷售。

●將軍澳海茵莊園月內累沽44伙

●紅磡必嘉坊．迎匯兩日暫錄約300張入票

●屯門青山公路大欖段飛揚第2期兩日共售346伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，最新沽出的單位包括5座20樓E室，屬722方呎的三房單位，成交價957.3萬元，呎價約13,259元。另一伙為3座12樓B室，為實用面積462方呎的兩房單位，成交價615.6萬元，呎價約13,325元。上述兩宗成交均為外區客，於首次參觀示範單位後即時購入。她續指，項目售價吸引，預期餘貨有望於短期內被市場吸納。

●跑馬地THE ASTER兩房售1,998.7萬元

●元朗雨後兩日共售出5伙

星星地產旗下的元朗雨後過去兩日共沽5伙，共涉及2,519.99萬元。包括17樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，成交價429.32萬元，呎價約15,555元。