本周財金焦點：歐美通脹數據料回落　另關注中國3月PMI數據

歐元區和美國將在周五(31日)公布通脹數據，外界預期兩地通脹均回落，歐元區3月消費物價調和指數(HICP)按年升幅料緩和至7.5%，美國2月個人消費開支(PCE)物價指數則料由對上一個月的5.4%，回落至5.1%。周二(28日)公布的3月諮商會消費者信心指數亦是關鍵，有助揭示連串爆發金融系統危機對消費者信心的影響。

中國方面，周五(31日)公布的3月官方製造業和非製造業採購經理指數(PMI)料續處擴張區間，外界密切留意內地重啟經濟後的復甦速度。同日公布的3月日本通脹數據料按年增3.2%，該數據已連續10個月高於日本央行的2%通脹目標。

【周一】

●歐股夏令時間開始，交易時間提早至本港時間下午3時至晩上11時30分。

【周二】

●美國1月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數、2月商品貿易帳，以及3月諮商會消費者信心指數

【周三】

●美國2月待完成交易房屋銷售

【周五】

●日本2月失業率、工業生產、零售銷售，以及3月東京消費物價指數(CPI)

●中國3月官方綜合、製造業和非製造業採購經理指數(PMI)

●歐元區2月失業率和3月消費物價調和指數(HICP)

●美國2月個人消費開支(PCE)物價指數和3月芝加哥PMI

註：香港時間