周樂樂：股市料反覆向上　關注數碼產業結構性機會

過去一周，滬深兩市重要指數均收漲，此前滬強深弱格局被打破，其中，深成指漲3.16%，創業板指大漲3.34%，科創50表現最佳漲4.45%。申万一級行業中22升9跌，其中，傳媒(+10.97%)、電子(+6.99%)、計算機(+6.71%)等領漲，鋼鐵(-3.54%)、建築裝飾(-2.16%)、石油石化(-1.75%)領跌大市。數據上看，市場結構性行情明顯，市場熱點炒作繼續偏向AI+ChatGPT概念，而中字頭個股回落明顯。

國內方面，國內各部委陸續公布扶持相關行業的政策。其中，交運部、財政部聯合發文，要求推動國家綜合貨運樞紐城市擴面提質，以期拉動地方基建投資；國資委召開擴大會議強調著重提出了支持中央軍工企業做強做優做大；國家能源局發文，明確能源生產供應結構的發展形勢，統籌推進供應安全和綠色發展。另外，中俄雙方聯合聲明，明確2030年前中俄經濟合作重點方向，在貿易、投資、金融以及能源等領域的合作與投資有望迎來快速增長，亦為近期疲弱的進出口提供更多新的增長點。筆者認為，目前經濟回升基礎尚不穩固，消費依然偏弱，外需具有較大不確定性。後續投資端有望繼續對經濟形成支撐，尤其是製造業投資，後續可以繼續留意國產化晶片、高端製造、數字經濟、新基建等領域的擴張機會。國內宏觀經濟現狀較為健康，經濟數據持續好轉、通脹可控且流動性寬鬆，這是經濟復甦最好的環境，利好股票市場表現。

海外市場方面，美國聯儲局發布聲明稱將積極採取協調行動，增加流動性供應，但歐美銀行業流動性危機的外溢風險仍有待觀察，或對歐美貨幣政策的選擇產生一定影響。聯儲局如預期加息25個點子，聯儲局主席鮑威爾開始釋放鴿派信號，暗示經濟將下滑，疊加美國財長亦表示仍會額外釋放流動性出手拯救銀行危機，相信外圍市場有望止跌並進一步修復，中長線投資者依然可以做逢低布局。

綜合來看，外圍市場出現企穩，國內宏觀政策面友好與經濟數據向好，A股與港股趨勢大概率向上。策略上，繼續關注信創硬件與軟件、雲計算服務、互聯網平台等數字產業鏈的結構性機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂