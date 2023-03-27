道期高水170點　比特幣升近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.1%，至102.99；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報6.8665；美元兌日圓處130.85；歐元報1.0776，英鎊報1.2244。金價處1,975.74美元。布油報75.25美元，紐油報69.78美元。比特幣升近2%，報2.8萬美元。道指期貨升170點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水40點。

●道指上周五(24日)收升132點或0.41%，報32,237點；標指亦升22點或0.56%，報3,970點；納指則升36點或0.31%，報11,823點。全星期計，道指累漲1.18%，標指升1.39%，納指升1.66%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,892點，跌23點或0.12%。

●3月恒生指數夜期收報19,864點，跌36點，低水52點，成交19,613張。

●紐約期油上周五收跌0.7美元或1%，報每桶69.26美元；布蘭特5月期油收報每桶74.99美元，跌0.92美元或1.21%。

●紐約期金上周五收報每安士1,983.8美元，跌12.1美元或0.61%。

●英國富時指數上周五收跌94點或1.26%，報7,405點；德國DAX指數跌253點或1.66%，報14,957點；法國CAC指數報7,015點，跌124點或1.74%。

●新股達勢股份以每股46港元下限定價，香港公開發售部分未獲足額認購，每手100股，有入飛的投資者人人有份。

●國藥控股去年多賺9.9%，末期息82分。

●本周A股解禁市值1228億人民幣，按周大增四成。

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