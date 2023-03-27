AIA劉家怡籲理財復常　善用工具及早儲蓄

過去3年疫情或多或少影響大家對退休準備的看法和部署，隨着疫情緩和，香港走向復常之際，市民想安享退休，相關準備工夫亦應重新部署，不能鬆懈。究竟打工仔對退休準備又有何新態度？友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡(Elaine)接受專訪分享第14期「AIA理想退休生活調查」結果，特別見到大眾在疫情後增加旅遊及消費開支，或會影響退休理財規劃，她呼籲大眾在退休理財規劃上亦要復常，及早籌謀，方可為理想退休生活作更充裕準備。

Elaine在強積金及退休業務管理擁有豐富經驗，多年來以「AIA理想退休生活調查」見證港人在退休規劃上的轉變。她指疫情初期，部分受訪市民曾動用退休儲備應急，但隨時間推演，市民在退休儲蓄及醫療保障層面上都有新看法，亦是今年調查的主題，冀能提醒公眾需注意的地方。

近六成人計劃報復式旅遊

退休儲蓄方面，Elaine提到，有47%受訪者於疫情期間因減少外遊或購物，帶動個人儲蓄增加，其中41%多儲逾4萬元；不過，調查同時發現，有73%受訪者指會在社交復常後增加娛樂消費，另有58%計劃通關後動用儲蓄報復式旅遊，其中46%計劃在未來3至6個月內外遊，計及機票、酒店住宿、購物等開支，花費金額中位數為22,918元。Elaine指：「我當然樂見社會已逐步踏上復常之路，大眾在疫情後增加旅遊及消費亦可理解，但在這消費模式下，市民儲蓄長遠而言很大機會因報復式旅遊及消費等而花掉。大家切記要平衡消費和儲蓄、建立理財習慣，讓自身的理財規劃復常。」

35%人退休後或沒醫療保障

至於持續3年的疫情，Elaine就指市民普遍對增加健康保障的意識提升；惟調查卻反映，曾感染2019冠狀病毒病的受訪者中，80%同意生命脆弱應加強保障，但只有17%表示有因染疫而增購醫療保險。她形容「雖然大眾認同要加強醫療保障，但卻欠缺實際行動。」問及他們無增購醫療保障的原因，有42%稱打算日後只使用公營醫療服務，38%則表示資金不足，另有19%指僱主提供的團體保險保障已充足。

還有一點值得留意，整體受訪者中，22%表示沒任何醫療保險，13%僅擁有僱主提供的團體醫療保險，換言之合計多達35%受訪者或於退休後沒任何醫療保障。對於上述情況，Elaine不諱言，「調查反映不少在職人士並未意識到隨着年事漸長，醫療開支相應亦會增加，退休儲備未必足夠應付實際需要，建議大家應及早加強健康保障！」

「友扣稅」產品助收窄儲備缺口

就退休儲蓄而言，Elaine提醒市民可以考慮善用理財工具為退休建立更強保障。例如AIA的「友扣稅」產品系列，除了涵蓋自願醫保及延期年金，還包括強積金可扣稅自願性供款(TVC)這種簡單靈活的理財工具，TVC有助收窄退休儲備缺口，兼可享扣稅好處＊。

「可攜式」醫保提供終身保障

Elaine又建議，無論僱員或僱主都要及早做好醫療保障，應對不時之需。僱員方面，她指大部分僱員團體醫療保險會隨僱員離職及退休失效，若留待退休後才投保，保費較貴之餘，投保或會受限於身體狀況出現醫療保障缺口，僱員可考慮趁年輕按需要購買如自願醫保等個人醫療保險；僱主亦應定期檢視其團體醫療保險能否貼合員工的不同需要。

事實上，AIA一直有提供「可攜式」僱員自選醫療保障產品供現有團體醫療保險計劃成員按需要選擇，即使成員離職及退休後仍享有保障，此產品與僱主所提供的計劃相輔相成，申請簡易，毋須醫療核保，已存在病症同樣受保，成員只需相宜保費就可以獲終身保障，以填補離職或退休的醫療保障真空期。

近年職場身心健康同樣備受關注，良好的身心也是建構理想退休生活的重要元素。Elaine提醒，僱員和僱主要攜手構建正面健康生活，例如參與「AIA Vitality 健康程式」，透過獎賞鼓勵投入健康生活。僱主亦可揀選AIA提供的全方位僱員福利方案，助僱員踏上健康之路，增強他們對社群的歸屬感及自我價值。

友邦香港由2012年起一直定期進行「AIA理想退休生活調查」，跟進和檢視在職港人對理想退休生活的看法。上述調查於去年10月31日至11月11日進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問1,023名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人。

冀加強大眾對ESG認知

近年環境、社會和管治(ESG)投資大受歡迎，成為構建退休投資組合的其中一個重要考慮。Elaine透露，公司早已留意到ESG的趨勢，早在2006年推出全港首隻具ESG概念的強積金。

至於財政預算案早前計劃發行銀色債券及綠色零售債券，並撥出一定比例優先供強積金基金投資，她指相關建議能為成員提供多一個投資選項，進一步涉足ESG投資，又預期市民對可持續投資的興趣愈趨熾熱，公司會透過不同渠道教育成員，提升他們對ESG及相關基金的認識。當然除了相關概念基金外，現時友邦香港的強積金平台亦有逾20隻涵蓋不同地區和資產類別的強積金基金可供選擇，成員可按個人承受風險程度，揀選切合其投資需要的強積金基金，而且不限次數免費轉換強積金基金(受條款及細則約束)，助成員為退休生活保障打好穩健基礎。

優化服務助管理退休儲備

科技發展一日千里，AIA近年亦一直致力推進科技數碼化以優化客戶體驗，成員透過友邦強積金電子平台上的「網上轉移強積金資產服務」，可隨時隨地整合強積金資產，較以往填交紙本，處理過程大減約一半時間。成員還可透過網上「投資風格評估」，了解個人投資風格及風險承受能力，構建適合的投資組合。

此外，AIA對預算案建議提高僱主為65歲或以上僱員所作的自願性強積金供款提供稅務扣減表示歡迎，強調公司一直推出不同方案助年長成員更有效管理退休儲備，如提供基金管理費優惠等。其中，AIA的「智休選」讓60歲或以上的成員透過計劃，分階段靈活提取強積金，還配以預設投資策略(DIS)，繼續捕捉潛在投資增長機遇，讓他們退休後可更靈活管理強積金資產。

＊一切有關強積金自願性供款的稅務扣除，請依據相關《稅務條例》。AIA及其中介人並非提供任何稅務或會計建議。就任何稅務建議，閣下應諮詢您的稅務和會計顧問。