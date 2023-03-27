達利奧響警：全球面臨3個地震式巨變　正處危險邊緣

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)在中國發展高層論壇2023年年會上認為，世界正處於「危險的邊緣」，可能會面臨3個「地震式」的劇變，分別是：一、巨額債務的貨幣化，即各國央行通過印鈔，發行貨幣來購買這些債務；二、財富和價值觀的鴻溝引發的巨大內部衝突；三、國際大國的衝突。這3種因素正在推動所有時局的發生。

達利奧解釋，經濟上升趨勢中存在巨大的周期性波動，周期性波動由短周期組成，它們相互影響，並形成大周期，這種大周期就是所謂的好時期和壞時期。

他強調，許多短周期累積形成大的長周期，在過程中，債務率上升，當負債變得太大而無法維繫時，就會導致債務撇帳及將巨額債務貨幣化。同時，伴隨金融經濟周期，還有各國內部的政治周期，以及國家之間的地緣政治周期，歷史表明，當這3種力量同時疊加，就會導致動盪的過渡時期，往往會導致巨大的國內和世界秩序劇變。

他認為，現在形成一個大的債務周期，債務佔國內生產總值(GDP)的比重相當高，央行包括美國聯儲局開始收緊貨幣政策來應對通脹，市場開始發生裂縫，經濟開始出現疲態。