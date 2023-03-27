馬斯克據報承認Twitter估值冧至不及收購價一半

外媒報道，億萬富豪馬斯克承認，社交媒體Twitter目前價值僅200億美元(約1,560億港元)，連他去年10月收購作價440億美元(約3,432億港元)的一半也不及。

馬斯克在上周五(24日)向員工發出的一封電郵中公布新的股份獎勵計劃，當中提及公司財政狀況仍不穩，並指需要「徹底改變」，包括進行大規模裁員及削減成本，以免公司破產及達至精簡營運。他又指，Twitter正在迅速重塑，並補充指該公司可以被視為「一家逆向的初創公司」。不過報道指出，隨着馬斯克進行徹底改革，Twitter的價值已經下降。

此外，根據他在電郵中提到的股份獎勵計劃，Twitter員工可獲得X Corporation的股份，X Corporation為收購Twitter的控股公司，股份獎勵將以企業估值200億美元作基準。馬斯克並指，相信Twitter未來估值可升至2,500億美元。

Twitter計劃准許員工每6個月出售一次股份，類似其私營火箭製造商SpaceX的做法。他指，出售私人股份容許員工有流動股份，但不會造成股價混亂及面對上市公司的訴訟風險。