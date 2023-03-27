中國經濟：首2月規模以上工業企業利潤按年跌22.9%

國家統計局公布，受量價等多項因素影響，今年首兩個月全國規模以上工業企業利潤總額按年下降22.9%。從收入看，儘管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，企業營業收入按年下降1.3%，降幅較去年12月份擴大1個百分點；從成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤18.6個百分點；從價格看，PPI(生產物價指數)受同期基數較高影響，1至2月份按年下降1.1%，降幅較去年12月份有所擴大，對企業盈利形成較大壓力。受上述因素影響，原材料和裝備製造業利潤降幅較大，分別下拉工業利潤15.7和6.5個百分點。

1至2月份，電氣機械行業受動力電池、光伏設備等產品帶動，利潤按年增長41.5%，繼續保持快速增長趨勢；鐵路船舶航空航天運輸設備行業受海洋工程裝備、電動自行車製造等帶動，利潤按年增長64.8%。

另外，1至2月份，規模以上工業企業實現營業收入19.3萬億元人民幣(下同)，按年下降1.3%；營業成本16.38萬億元，下降0.2%；營業收入利潤率為4.6%，按年下降1.29個百分點。2月末，規模以上工業企業資產總計156.5萬億元，按年增長8.2%；負債合計88.91萬億元，增長8.7%；所有者權益合計67.60萬億元，增長7.6%；資產負債率為56.8%，按年上升0.2個百分點。

國家統計局預料，隨着生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。