【高盛推介】美團業績勝預期 惟股價回落逾半成
2023年03月27日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(24日)公布去年非國際財務準則經調整溢利28.27億元人民幣，按年轉虧為盈，好過市場預期，但股價周一(27日)早段明顯回落，現下跌近5%，報133.2元。
另外，騰訊控股上周業績後連升3日，周一早段回吐下跌2%，報367.6元。
觀察個股輪證資金流向，上周流入騰訊及美團的資金兩邊部署，以騰訊淡倉及美團好倉為主，騰訊淡倉上周有約7,100萬元流入，而美團好倉則可約4,000萬元流入，是同期兩大資金流入的個股產品。
而美團淡倉則有約1,100萬元流入，騰訊好倉有約6,100萬元流走。
投資者看好美團，行使價140元附近是現時最貼價的認購證條款之一，當中可留意最高槓桿購(14307)。輕微價外證可留意購(13791)，是行使價165元以下、3個月期以上、低街貨產品最高槓桿。槓桿更高的可留意價外購(13511)，是高槓桿、低面值產品，可作短線部署。
看淡美團可留意貼價美團沽(14119)，屬中期貼價，是低面值選擇。
美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.6倍，最貼價條款之一、當中最高槓桿。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.6倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨產品最高槓桿。
美團購13511，行使價168.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.1倍，價外、高槓桿、低面值。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.3倍，中期貼價、低面值。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，高槓桿。
美團牛66847，收回價110元，行使價107元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，遠牛。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，貼價、高槓桿。
部署騰訊認購證可留意7月到期產品，有較多合適條款的輕微價外選擇，可留意高槓桿、輕微價外購(13514)，提供近9倍槓桿，是低街貨選擇；稍稍價外的可留意購(11917)，同樣是高槓桿選擇；中年期證則可留意騰訊購(13019)。
看淡騰訊的投資者要注意上周資金流入令部分認沽證累積不少街貨，現時部署宜避開高街貨產品，可留意貼價、低街貨沽(13644)。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.9倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。
騰訊購11917，行使價430元，2023年7月11日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。
騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.2倍，中年期。
騰訊沽13644，行使價337.8元，2023年7月31日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，貼價、高槓桿。
騰訊熊53593，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率15倍，貼價、高槓桿。
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