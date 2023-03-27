「新鷹王」卡什卡利：銀行業動盪加劇美國衰退風險

外媒報道，被視為「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，最近銀行業動盪，加劇美國經濟衰退的風險，但現在要判斷這對經濟和貨幣政策有何意義為時尚早。

卡什卡利接受外媒訪問時，被問到近期壓力會否導致美國陷入衰退，他認為，這無疑令美國距離經濟衰退更近一步。

有權為今年貨幣政策投票的卡什卡利表示，目前仍不清楚這些銀行業壓力在幾大程度上導致廣泛的信貸緊縮，是否會令經濟放緩，這是聯儲局正密切關注的事，並指現在要對下一次議息會議作出任何預測為時尚早。

上周五(24日)有3位聯儲局官員表明，通脹仍是頭號課題，可能需要進一步收緊政策。然而，卡什卡利的發言更為謹慎，這可能反映他態度上有所轉變，他在最近幾個月都是堅定的鷹派，支持加息冷卻物價。

他指，決策者希望透過緊縮壓低通脹，在銀行業目前的動盪中，銀行貸款回落可能有助提供緊縮行動，進而減少潛在的加息。

他表示，雖然銀行體系穩健，銀行擁有強大的資本及大量流動性，但要完全解決目前問題仍需要時間。他指，有時所有壓力都需要更長時間，才能從系統中自行消失。