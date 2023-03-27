港府：外地銀行危機對港經濟影響有限

財經事務及庫務局局長許正宇接受媒體訪問時表示，美國硅谷銀行(SVB)倒閉及瑞信(Credit Suisse)陷入財務危機，對香港經濟影響有限，至於本港銀行相關風險敞口也十分有限。

他指，目前本港銀行系統非常穩健，香港的資本充足率逾兩成，遠高過國際標準的8%，證明金融體系相當穩固，資本市場也運作順利，局方會持續監察市況。

此外，他表示，政府已積極研究增加強積金的投資選擇，並正研究提升強積金平台的效能，維持2025年推出「積金易」平台的目標，期望把信託人系統統一，有利局方日後做好技術層面支援，並有助推動強積金全面數碼化以減低成本。

被問到美國持續上調利率會否影響政府發債反應，他認為，本地政府債在國際市場有公信力，市場深度和廣度充足，未來會繼續鼓勵更多機構在港發債。

許又指，不少家族辦公室有意了解更多來港落戶細節，政府已準備好一系列政策措施以滿足需求。措施主要分為3方面，分別是「動之以利」、「動之以便」及「動之以情」，在2025年前吸引至少200間家族辦公室落戶香港。

他指，政府計劃為來港落戶的家族辦公室提供稅務寬免，相關政策正在立法會審議，期望未來一兩個月內通過；證監會亦會有專線解答家族辦公室問題。