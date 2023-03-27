調查：72%中國CEO對商業環境持續顛覆感焦慮

全球諮詢公司AlixPartners年度顛覆指數兼CEO問卷調查結果，發現99%中國CEO表示他們需要在未來3年內重塑商業營運模式，其中有38%已經開始進行革新。

調查顯示，72%的中國CEO對商業環境的持續顛覆感到焦慮，擔憂他們的公司未能及時適應變化，而87%的CEO則困惑不知從何着手。而24%的受訪者表示，他們的企業一直帶動其所在行業的顛覆及增長步伐，而這批「成長領導者」(growth leaders)當中，有63%正在改變他們的營運模式。

除了供應鏈和能源問題外，商業領袖最擔心的領域還包括創新障礙、科技發展速度和技能危機。96%的商業領袖表示公司擁有投資新技術和數碼解決方案所需的資源，但80%指出部署創新策略的過程經常被董事會阻礙。65%的商業領袖表示他們的公司無法跟上科技進步的速度。另外，32%的商業領袖表示人才招募是可預見的挑戰。

管理人員也意識到全球經濟衰退所帶來的威脅。77%的中國受訪者預計其所在地區的經濟衰退或下行趨勢會持續一年以上。17%的企業已進行裁員，並有43%企業預期未來一年將會縮減人手或暫停招聘。

艾睿鉑大中華區聯合負責人戴加輝認為，通脹和供應鏈壓力令企業難於保持和提高利潤率，挑戰日益加劇。企業要取得成功並於顛覆時代中變得更強，關鍵在於優先考慮營運優勢(operational superiority)，以及各部門和業務範疇之間的協作。

《2023年艾睿鉑顛覆指數》訪問了超過600名中國行政總裁和企業管理人員，調查顛覆(被定義為擾亂企業、市場和營運模式的力量)對他們的公司所造成的影響。