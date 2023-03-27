百度曾挫逾4%　AI新產品發布會突取消　改為閉門會議

百度原定周一舉行新品發布會，發布系列「文心一言」相關的雲服務和應用產品。

百度指，發布會沒有取消，並表示「文心一言」雲服務受到企業夥伴的廣泛關注，已經收到12萬家企業的申請測試。在周一之後，百度智能雲將於多地啟動客戶閉門溝通會議。

內媒周一曾報道，從接近百度內部人士獲悉，該發布會已取消，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會。上午亦有傳聞稱，該發布會已取消，將延期幾天再對外發布。

此外，內媒指最近「文心一言」的效果引起不少爭議，尤其是對於畫圖的理解方面，在各種指令下作出許多令人難以想像的畫作，例如魚香肉絲、紅燒獅子頭、松鼠鱖魚、青梅竹馬等。有網民指，讓「文心一言」畫中國的傳統美食，就畫得很字面、很抽象，會有一些意想不到的效果。

百度董事長兼首席執行官李彥宏近日在一個直播中表示，自己不斷稱「文心一言」不夠完美，事實上如果全面來評測的話，「文心一言」確實也不如現在最好的ChatGPT版本，但是差距不是很大。所謂不是很大，可能就是一兩個月的差別。