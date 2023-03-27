【高盛推介】比亞迪周二公布業績　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份於周二(28日)公布業績，股價周一(27日)早段跟隨大市回落，現下跌約1.4%，報208.2元，跌幅較大市輕。

中國乘聯會公布數據顯示，3月狹義乘用車零售銷量預計159萬輛，按月增長14.5%；新能源零售銷量預計56萬輛，按月增長27.5%。

觀察個股輪證資金流向，上周資金由比亞迪產品流走，好淡倉分別有約200萬及500萬元流走。

比迪購11482，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿8.3倍，2個月期以上產品最高槓桿。

比迪購15150，行使價238.2元，2023年8月28日到期，實際槓桿5.4倍，中年期、時間值損耗較低。

比迪沽12525，行使價177.78元，2023年7月24日到期，實際槓桿5.3倍，行使價150元以上、3個月期以上最高槓桿。

比迪牛67863，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價產品最高槓桿。

比迪熊56072，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價產品最高槓桿。

吉利購14800，行使價11.9元，2023年7月18日到期，實際槓桿6.7倍，行使價12.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

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