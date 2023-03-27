【高盛推介】比亞迪周二公布業績 兩手準備部署
2023年03月27日 14:29
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份於周二(28日)公布業績，股價周一(27日)早段跟隨大市回落，現下跌約1.4%，報208.2元，跌幅較大市輕。
中國乘聯會公布數據顯示，3月狹義乘用車零售銷量預計159萬輛，按月增長14.5%；新能源零售銷量預計56萬輛，按月增長27.5%。
觀察個股輪證資金流向，上周資金由比亞迪產品流走，好淡倉分別有約200萬及500萬元流走。
行使價245元附近的比亞迪認購證是周一早段最活躍的條款，屬中期輕微價外證，是低面值、高槓槓桿產品，當中可留意購(11482)，是2個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都非常突出。中年期證則可留意比迪購(15150)，時間值損耗較低，可利用作中線部署。
看淡比亞迪可留意中期、高槓桿沽(12525)，是行使價150元以上、3個月期以上最高槓桿。
比迪購11482，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿8.3倍，2個月期以上產品最高槓桿。
比迪購15150，行使價238.2元，2023年8月28日到期，實際槓桿5.4倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪沽12525，行使價177.78元，2023年7月24日到期，實際槓桿5.3倍，行使價150元以上、3個月期以上最高槓桿。
比迪牛67863，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價產品最高槓桿。
比迪熊56072，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價產品最高槓桿。
另外，吉利今早亦下跌逾2%，看好可留意高槓桿吉利購(14800)，是行使價12.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
吉利購14800，行使價11.9元，2023年7月18日到期，實際槓桿6.7倍，行使價12.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。