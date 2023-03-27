會計師助揭交易風險　促併購交易

香港擁有具規模及深度的金融市場，對商業併購活動而言，一直具相當吸引力。對企業而言，合併與收購(M&A)則是最重要的商業決策，皆因成功的M&A能夠為企業帶來盈利增長之餘，更可提高市場份額或整體競爭力；反之，失敗的併購則或會令企業陷入巨大營運風險。為確保企業能夠完成一單「Good deal」，會計師的專業知識可以在整個併購過程中，包括分析收購目標、交易，及交易完成後的管理等程序中，協助企業識別當中潛在的機遇及交易風險。

根據市場研究機構的數據顯示，於2021年中港兩地一共錄得2,381宗併購交易，按年增18%；交易總金額達5,452億美元，按年亦增加13%，反映有不少機構於中港兩地選擇透過併購提升業務規模。有意進行併購的企業，主要的風險是對目標公司缺乏透徹了解，以及低估處理收購過程所需的資源。現今商業競爭激烈，加上經濟環境陰晴不定，若企業無視併購潛在的交易風險，可令交易成本激增。因此，企業進行併購時都會進行盡職調查(Due diligence)。一般而言，企業會委託會計師成為收購方的獨立顧問，對收購目標進行財務及稅務的盡職調查。

為進一步了解收購目標的財務狀況，會計師會聯同估值專家、銀行家、顧問等組成併購團隊，詳細調查目標公司的營運情況，包括財務指標、資產和負債、客戶，以及環境、社會及管治(ESG)績效等。若發現目標公司有內部的隱藏問題，收購團隊可透過修訂交易文件和改善交易條件將併購的風險減低，並在財務及稅務等不同範疇提供技術性建議。

若收購對象屬跨國企業，會計師在有關稅務盡職調查的工作更顯重要。舉例而言，會計師需要調查收購對象企業在不同司法管轄區的稅務事宜，若發現有稅務問題，將對交易產生負面影響，並於有需要時重新進行收購談判，或徹底修改交易條款，以避免收購對象的稅務風險，影響收購方企業。

總括而言，會計師在併購過程中扮演相當重要的角色，他們的財務分析，可利用數據反映目標公司的業務營運情況，估算其內部價值，減低收購雙方的訊息誤差，從而促成交易。

香港會計師公會