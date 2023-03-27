中石化：發展戰略正轉型　保持派息政策穩定

至於會否減派息以支持業務發展，他未有直接回應，僅稱中石化近幾年派息水平都處在行業較高位置，未來仍會繼續保持分紅政策的可持續性和穩定性。馬永生又指，近期公司派員到沙特阿拉伯等中東國家進行業務對接，如雙方的意願和目標理想，將推進合作。

中石化每年都進口原油，總裁喻寶才表示，每年初公司均會製訂原油採購計劃，包採購總量和結構，公司實施原油採賺多元化原則，惟目前未有採購俄油計劃，未來將以能源市場結構和風險變化，按照市場化原則，再決定會否購買原油，又指以企業角度而言，對以原油交易時以人民幣結算持積極態度。

該企去年資本開支較原定目標少，今年投資目標再比去年實際投資減少約12%，喻寶才表示，公司在「十四五」規劃期間(2021至2025年)的資本開支肯定比「十三五」(2016至2020年)時高，但並不意味整個5年期內的投資會呈「直線上升」，而是根據市場需求而波動，但整體投資是不斷加強，特別是在上游勘探及開發業務等方面，新能源業務投資亦會逐年加大。