油價漲近1% 道指期貨升22點
2023年03月27日 16:19
東網電視更多新聞短片
美匯指數報103.17；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8861；美元兌日圓報131.02；歐元處1.0762；英鎊報1.2244。金價報1,970.18美元。油價升近1%，布油報75.26美元，紐油處69.91美元。比特幣見27,811美元。道指期貨升22點。
焦點數據：
16:00 德國3月IFO企業信心指數
16:00 歐元區2月貨幣供應M3
16:30 香港2月出口、進口、貿易收支
22:30 美國3月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數
●美股本周焦點在於美國參眾兩院分別於周二(28日)及周三(29日)，就硅谷銀行(SVB)及Signature Bank倒閉舉行首場聽證會。市場關注SVB的競購情況，以及第一共和銀行會否出現危機。港股下跌，恒生指數全日收報19,567點，跌347點或1.74%，主板成交1,271.96億港元。https://bit.ly/3nkxfCy
-世茂旗下東涌兩喜來登酒店放售，涉1,200間客房，5月中截首輪意向。
-百度曾挫逾4%，AI新產品發布會突取消，改為閉門會議。
-渣打出售約旦業務予阿拉伯約旦投資銀行。
●內地A股個別發展，其中滬綜指全日收跌14點或0.44%，報3,251點，成交4,535.86億元人民幣。板塊方面，飛機製造股跌1.7%，水泥股跌1.6%，地產股跌1.1%。https://bit.ly/3JQub8C
中國經濟：
●中國首2月規模以上工業企業利潤按年跌22.9%。
●調查：72%中國CEO對商業環境持續顛覆感焦慮。
外地經濟：
●達利奧響警：全球面臨3個地震式巨變，正處危險邊緣。
銀行業危機：
●第一公民銀行正式收購SVB，承接逾9200億存款。
●沙特國營銀行主席辭職，曾表態拒援助瑞信累股價大冧。
●港府：外地銀行危機對港經濟影響有限。
●「新鷹王」卡什卡利：銀行業動盪加劇美國衰退風險。
●IMF：銀行業動盪，全球面臨金融穩定風險。
企業消息：
●馬斯克據報承認Twitter估值冧至不及收購價一半。
加密貨幣：
●外媒：G7將聯手推進加密資產管制措施。