【產經直播】港股本周期結兼季結 淡友佔上風？
2023年03月27日 16:38
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港股周一(27日)反覆向下，恒指低開63點後，跌幅一度擴大至406點，其後突然拗腰回升，一度轉升23點，但又無以為繼再度倒跌，最終收市跌347點，報19,567點，港股本周有期結加季結，大市會點行？做淡定做好有着數？
科網股方面，上周五公布業績的美團(03690)及小米(01810)，周一齊齊捱沽。其中美團去年經調整盈利有約28億元人民幣，並按年由虧轉盈，勝於預期，但仍遭部分大行下調目標價，股價則全日受壓，大跌6%過外。點解業績轉盈，股價仍要跌咗先？被騰訊當股息實物分派的沽壓仲未完？
相反，小米去年經整利潤為85.18億元人民幣，按年跌61%，而單計第4季度，更是少賺逾67%，但仍勝預期。小米股價周一收跌逾3%，呢份業績市場唔收貨？公司前景仍難言樂觀？
阿里巴巴(09988)周一股價相當波動，早段高開後向下，其後拗腰倒升半成過外，但近尾市又再轉跌，升勢僅曇花一現，投資者不宜沾手？
另外，「三桶油」之一的中石化(00386)亦公布去年業績，去年純利有661.53億元人民幣，按年跌約8%，而中期息更大削3成7，僅派約19港仙，全年僅派約35港仙，同時宣布以每股5.36元，發行約22.38億股新A股，集資不多於120億元，股價收市跌逾3%。派息率唔吸引成股價大跌元兇？有貨要先沽為妙？
外圍方面，上周五(27日)德意志銀行的信貸違約掉期(CDS)急升，從142個基點，曾升至220個基點以上，為逾4年以來高位，拖累銀行股走勢，德銀事件會否發酵成下一個瑞信？加上本周美國亦會公布通脹指標之一的PCE數據，美股本周宜觀望為主？
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