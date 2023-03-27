【產經直播】港股本周期結兼季結　淡友佔上風？

港股周一(27日)反覆向下，恒指低開63點後，跌幅一度擴大至406點，其後突然拗腰回升，一度轉升23點，但又無以為繼再度倒跌，最終收市跌347點，報19,567點，港股本周有期結加季結，大市會點行？做淡定做好有着數？

相反，小米去年經整利潤為85.18億元人民幣，按年跌61%，而單計第4季度，更是少賺逾67%，但仍勝預期。小米股價周一收跌逾3%，呢份業績市場唔收貨？公司前景仍難言樂觀？

外圍方面，上周五(27日)德意志銀行的信貸違約掉期(CDS)急升，從142個基點，曾升至220個基點以上，為逾4年以來高位，拖累銀行股走勢，德銀事件會否發酵成下一個瑞信？加上本周美國亦會公布通脹指標之一的PCE數據，美股本周宜觀望為主？

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