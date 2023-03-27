安東油服：續推進分拆通奧檢測內地上市　冀2025年成事

(左起)財務總監徐宏劍、董事會主席羅林和行政總裁皮至峰

羅坦言，對公司目前港股股價難言滿意，惟認為集團目前在業務轉型期，包括從由以往強調的價格競爭力，改成產量競爭，以及油田管理和資產檢測等業務，惟資本市場仍未看到這些業務潛力，需要加大宣傳，讓投資業者了解集團未來轉型發展。

他指，公司去年維持不派息原因包括將資金用來還債，加上經濟才剛從疫情影響恢復過來，百業待興，公司應保留資金發展，故目前未到派息時機。他稱，長遠而言考慮將「股息佔淨利潤三分之一」的派息指引的擴大。

至於集團選擇讓檢測業務先分拆上市，行政總裁皮至峰表示，主因該業務增長快兼利潤高，估值較高。

財務總監徐宏劍表示，今年預計包括用於維護的資本開支不多於1億元人民幣(下同)，去年相關投資則約1.5億元，其餘的資本開支則與項目掛鈎，未有相關預測。他續稱，集團去年資產負債率由疫前的68.9%降至去年的58.7%，未來兩年希望進一步降至50%以下。