美聯：工商舖首季成交量季彈5.2%　睇好全年可增3成

全面通關已超過一個月，本港經濟逐步復甦，市場氣氛回暖，工商舖交投首季表現轉好。美聯工商舖指出，今年截本月24日，連同逾億元公司轉讓買賣個案，整體工商舖首季成交量按季反彈約5.2%至830宗，成交金額約137.67億元。該行預計今年全年同類成交量可達約5,800宗，按年增加約三成。

美聯旺舖董事梁國文指出，舖位市場成交金額顯着攀升，首季暫錄約62.3億元成交額，按季急升約66.7%，主要是季內有9宗逾億元商舖成交所致，反映投資者趁商舖租售價仍徘徊低位，同時憧憬零售市道恢復而加快入市決定。至於期內同類物業成交則按季微跌1宗，錄254宗成交。

他預料，中港通關來港旅客增加，撤銷口罩令後香港全面復常，相信市民的消費信心將會回復，帶動零售業的發展，商舖市場今年會有較佳的表現，展望全年同類交投料可達約1,550宗，將按年增加約30%。

商廈物業方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，今年首季商廈成交暫錄166宗，按季反彈約10.7%，成交金額則下跌37.9%，跌至約46.79億元。反映商廈物業對通關的反應較相對為弱，大手成交數目較少，市場仍然觀望。

期內甲級商廈售價重拾升軌，中環區今年累升約5.9%，最新呎價升至約31,102元。目前全港整體甲廈空置率約10.3%，供應增加和空置率高仍是商廈市場最大挑戰。但展望未來有關交投料止跌回升，今年同類買賣可望上升至約1,100宗，屆時將較去年反彈約四成，整體甲廈售價升幅料5%以內，租金則看升約5%。

美聯工商董事陳偉志另稱，工廈首季成交錄410宗，按季上升約6.8%，佔349宗為1,000萬元以下成交個案。政府早前落實將3幅元朗工業地納入賣地計劃內，總樓面合共約17萬平方米，有利吸引資金聚焦新界北。