HKSFPA：若證監再加強監管 期貨商或放棄在港經營

香港證監會就更新持牌期貨經紀行的建議風險管理指引的諮詢期已在1月底結束，已明言「反對」當中大部分指引的香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)，日前與證監會會面後，認為對方態度未有軟化。該總會發聲明指，目前本地監管嚴格，若進一步加強監管，將導致期貨經紀商轉向其他地區開設公司，再次促請推行新指引前，須從多方面作深入考慮及評估。

聲明提到，若實施新指引下優惠保證金待遇僅限於流動資金盈餘的10%，限制期貨商可使用的保證金額度，從而影響其經營範圍和容錯空間，並將損害業界生存空間，甚至令期貨商放棄在香港經營。

諮詢文件提及，建議期貨商每日進行壓力測試。聲明批評這是「不切實際」，因為在大部時間，期貨市場表現相對平穩，價格波動一般不會超過5%，每日進行壓測只會耗費大量的人力、物力和時間，增加期貨商的營運成本。

證監會去年11月就期貨交易活動風險管理指引展開諮詢，主要包括有關監控及管理期貨交易活動所產生的主要風險的定性規定。建議包括期貨商在期貨客戶30日內兩次未依期清繳「追孖展」，便不應再予寬限。