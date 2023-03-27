國藥控股：新冠相關業務減　惟經濟重啟對行業利大於弊

他又指，藥品或醫療器械的集中採購政策已落地約4年時間，雖然藥物被納入名單之中，有降價需要，短期會影響毛利率，但公司已有一整套方法應對。同時，公司將繼續在創新藥的研發，包括在天津、大灣區等地積極參與研發，亦有長期合作夥伴，預期創新藥將成為下一步的增長點，收入佔比會逐步增加。

該公司董事會秘書吳壹建指出，去年新冠疫情時，藥物有限購措施，對藥店影響很大，預期今年零售藥店數量將增加10%，但主要選址商圈、醫院附近等地區，以與醫院有更好的協同效應。

至於互聯網醫療產業方面，劉勇指出，公司早年已有相關探索，包括推出自家平台「國藥雲醫」，與多個地方醫院建立合作關係，除了引入醫生團隊及建立知識產權(IP)，也有結合保險等，以建設「醫藥患險」綜合服務平台。

該公司去年貿易應收款周轉天數按年加2日至113天，而存貨周轉天數增加3日至40天。財務總監李曉娟指，應收款及存貨周轉天數將改善。