敘福樓去年賺7770萬元　派息加碼28%

事實上，該企下半年賺7,091.7萬元。主席黃傑龍稱，期內可比較餐廳收入，已回復至接近疫情前2018年同期的水平。撇除重大雜項項目，即政府補助、租賃修訂產生之淨收益及就物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產計提的減值撥備後，下半年核心除稅前溢利約為8,440萬元，按年增長約22.1%。

他續指，市民的日常生活基本上已恢復正常，帶動消費情緒進一步回暖，政府將於4月推出新一輪消費券，期望能進一步促進市民消費意慾，成為加速本地消費市場復甦的催化劑。大型活動、展覽及國際級會議回港續辦等等，相信能吸引更多旅客及商務客來港消費，預期能在下半年推動集團的業務增長。

然而，本港經濟正在逐步復甦之際，仍然面臨不少挑戰，如通貨膨脹、地緣政治風險對全球經濟活動造成一定的壓力。就餐飲業而言，疫情改變了市民的飲食習慣，行業亦面臨嚴重人手短缺。